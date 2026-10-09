Denis Drăguș îl cheamă din nou la FCSB pe colegul de la națională: „Am vorbit cu el!”

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (27 de ani) e în plină recuperare după accidentarea suferită în U Craiova – FCSB 5-0. Internaționalul român a vorbit despre situația sa medicală, despre venirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică și i-a cerut un transfer lui Gigi Becali.

Denis Drăguș se pregătește să revină la FCSB

Denis Drăguș s-a accidentat în partida U Craiova – FCSB 5-0, la primul meci ca titular în tricoul roș-albastru. Din acest motiv, internaționalul român a ratat primele patru meciuri ale selecționatei lui Gică Hagi din Nations League. Cu toate acestea, accidentarea lui Drăguș nu e una gravă și .

ADVERTISEMENT

„Am revenit de câteva zile la antrenamente. Uşor, uşor am început antrenamentele cu grupul şi în fiecare zi mă simt mai bine. Cred că aş putea, din punct de vedere fizic sunt OK, dar nu cred că sunt sută la sută, deci nu are rost să forţez sau să îmi asum un risc”, a declarat Denis Drăguș, potrivit

Ce spune despre Laurențiu Reghecampf: „Faptul că îl avem în față este incredibil”

Atacantul, care e cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, „Faptul că îl avem în faţă este incredibil şi ne dă o încredere în plus că putem face din nou rezultate. Mister, când vorbeşte, nu vorbeşte din lucruri care nu s-au întâmplat. Vorbeşte din experienţă, a mai trecut prin lucruri, ştie cum este să ai succes”, a spus atacantul roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Drăguș, șocat de rezultatele naționalei lui Hagi

Convocat pentru „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia, Denis Drăguș nu a putut fi la lot din cauza accidentării pe care a suferit-o la club. Atacantul a stat cu sufletul la gură la partidele „tricolorilor” și a rămas surprins de rezultate: 4 înfrângeri din tot atâtea meciuri și golaveraj 3-13.

ADVERTISEMENT

„Nu mă aşteptam la aceste rezultate, dar când intri într-o perioadă mai puţin bună se poate întâmpla oricărei echipe. Am încredere în domnul Hagi că poate creşte şi poate duce echipa la un nivel foarte bun”, a mai spus Drăguş.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș îl cheamă pe Nicolae Stanciu la FCSB: „E decizia lui”

Denis Drăguș a vorbit și despre posibilitatea de a fi coleg cu Nicolae Stanciu (33 de ani) la FCSB, dorință exprimată și . . „Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi”, a adăugat jucătorul cu cel mai mare salariu din SuperLiga, 1.000.000 de euro pe sezon.