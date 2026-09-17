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Denis Drăguș îi mai cere lui Gigi Becali o „bombă”: Nicolae Stanciu la FCSB!

Denis Drăguș a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că i-ar face mare plăcere ca Nicolae Stanciu să ajungă la FCSB. Ce calitate ar lua, dacă ar putea, de la mijlocașul naționalei.
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17.09.2026 | 13:45
Denis Dragus ii mai cere lui Gigi Becali o bomba Nicolae Stanciu la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că i-ar face mare plăcere ca Nicolae Stanciu să ajungă la FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
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Denis Drăguș a dezvăluit, în interviul oferit în exclusivitate la FANATIK, ce fotbalist și-ar dori alături de el la FCSB. Atacantul roș-albaștrilor a vorbit despre Nicolae Stanciu, unul dintre oamenii importanți din vestiarul echipei naționale, și nu a ascuns faptul că și-ar dori să îl aibă coleg și la noua sa echipă.

Denis Drăguș l-ar vrea pe Nicolae Stanciu la FCSB

Denis Drăguș și Nicolae Stanciu au o relație apropiată, iar atacantul este la curent cu parcursul mijlocașului. Stanciu traversează o perioadă bună în China, iar Drăguș spune că se bucură pentru colegul său de la echipa națională, chiar dacă și-ar dori să îl aibă alături la FCSB. Atacantul a dezvăluit că cei doi au discutat și că este important pentru Stanciu să se bucure de experiența pe care o trăiește în această perioadă.

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„E în formă. Clar aș vrea să fie aici lângă mine, dar mă bucur pentru el. Am vorbit și sunt fericit că are sprijin mare din partea fanilor. Important e să ia maximum din fiecare experiență pe care o trăiește. E bine pentru echipa națională, pentru el personal și îi doresc tot binele“, a declarat Denis Drăguș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Denis Drăguș a fost întrebat și ce ar lua de la Nicolae Stanciu dacă ar avea posibilitatea să împrumute una dintre calitățile mijlocașului. Răspunsul atacantului a venit fără ezitare și are legătură cu una dintre armele principale ale lui Stanciu: „Șutul cu piciorul drept“.

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Drăguș, mulțumit de noii colegi de la FCSB

Înainte de a începe noua aventură la FCSB, Denis Drăguș a avut ocazia să-i cunoască și pe noii săi colegi transferați în aceeași perioadă. Este vorba despre Muhar și Korenica, fotbaliști pe care internaționalul român îi știa ca jucători, dar nu îi cunoscuse personal.

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Primele zile petrecute împreună i-au lăsat o impresie bună lui Drăguș, care este convins că ambii pot avea un rol important și că adaptarea rapidă va fi esențială pentru rezultatele echipei: „Nu-i știam personal, dar ca jucători îi cunoșteam. Mă bucur că au venit și ei, sunt jucători de calitate și caractere frumoase. I-am cunoscut în câteva zile și clar o să ne ajute, o să fie jucători importanți. Important e să ne adaptăm cât mai repede și să începem să facem rezultate”.

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Denis Drăguș îi mai cere lui Gigi Becali o „bombă”: Nicolae Stanciu la FCSB!

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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