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Denis Drăguș (27 de ani) și-a pus semnătura pe o înțelegere valabilă pentru următoarele trei sezoane cu FCSB. Atacantul va avea parte de un salariu important la formația roș-albastră,

Impresarul lui Denis Drăguș, detalii despre negocierile cu FCSB: „Gigi Becali a fost clar de la început! A avut curaj și răbdare”

Gigi Becali și-a manifestat de mai mult timp interesul pentru Denis Drăguș, iar Latifundiarul din Pipera are așteptări importante de la noul transfer și speră ca internaționalul român să își arate adevăratul potențial după revenirea în SuperLiga.

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Enrico Sposato, agentul lui Denis Drăguș, a oferit detalii din culisele mutării la FCSB. Impresarul a explicat cât de complicate au fost negocierile pentru realizarea transferului și a vorbit despre importanța acestui pas pentru cariera atacantului. Totodată, Sposato a avut cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru modul în care oficialii campioanei au gestionat întreaga operațiune.

„În primul rând, cred că acesta este un transfer foarte important pentru FCSB. Denis Drăguș este un jucător de mare calitate și experiență, iar FCSB se luptă an de an pentru campionat și cupele europene. FCSB are ambiția, capacitatea financiară și structura profesională necesare pentru a atrage jucători de nivel european, pentru a le oferi condițiile și salariile potrivite și pentru a funcționa la standardele unui club european cu adevărat de top. Exact în această direcție vrea clubul să meargă.

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Acum obiectivul este foarte simplu: Denis trebuie să ajute FCSB să câștige totul, cât mai repede. Sperăm ca, în final, toți cei implicați să poată privi înapoi la acest transfer cu multă satisfacție și fericire.

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Din partea noastră, am încercat pur și simplu să transformăm în realitate un vis pe care Denis și l-a dorit foarte mult: să se întoarcă acasă, să se alăture celui mai important club din țară, să joace constant, să crească și să demonstreze din nou valoarea pe care o are.

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A fost dificil? Transferul a fost cu siguranță complex din punct de vedere contractual, fiind implicate multe părți și interese diferite. Trabzonspor investise semnificativ în Denis și, în mod firesc, nu voia să piardă un jucător atât de important în condiții care nu erau potrivite pentru club.

În același timp, noi am crezut ferm că un alt împrumut pe termen scurt nu era soluția potrivită pentru Denis. Un jucător de nivelul, calitatea și importanța lui nu poate continua să se mute de la un club la altul la fiecare șase luni. Are nevoie de stabilitate, continuitate și de oportunitatea de a-și construi un parcurs pe termen lung alături de un club care crede cu adevărat în el”, a declarat Enrico Sposato, potrivit

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Laude și pentru Mihai Stoica: „Când sunt implicați profesioniști, lucrurile devin mai ușoare”

„Atunci când sunt implicați profesioniști precum Mihai Stoica și un patron precum Gigi Becali, care a fost clar încă de la început, a avut curajul și răbdarea să-l aștepte pe Denis și, cel mai important, și-a respectat fiecare promisiune făcută, lucrurile devin mult mai ușoare. Această încredere a fost fundamentală.

Au existat, cu siguranță, și multe alte cluburi interesate de Denis, însă pentru el prioritatea era clară: FCSB. Voia să vină aici. Își dorea acest club. Iar această dorință a făcut o diferență uriașă.

Așadar, da, a fost un transfer complicat, dar nu a fost niciodată cu adevărat unul dificil. Profesionalismul, implicarea și răbdarea tuturor celor de la FCSB au făcut posibil procesul și, în cele din urmă, l-au făcut să decurgă foarte bine.

Acum discuțiile s-au încheiat, iar fotbalul începe. Aceasta este partea cea mai importantă. Suntem fericiți că am avut și noi o mică contribuție la realizarea acestui transfer istoric și la împlinirea visului lui Denis, dar din acest moment, povestea îi aparține lui.

Drumul de urmat este clar: să câștige trofee, să o readucă pe FCSB acolo unde îi este locul și să facă întregul club și suporterii săi mândri. Este timpul ca FCSB să strălucească din nou și să strălucească și mai puternic”, a mai spus agentul lui Denis Drăguș.