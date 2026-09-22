Sport

Denis Drăguș nu prinde Top 10! Clasamentul actualizat al celor mai valoroși jucători din SuperLiga: U Craiova, campioana absolută

Cum arată în acest moment clasamentul celor mai valoroși jucători din SuperLiga din perspectiva cotelor de piață. Pe ce loc se află Denis Drăguș după transferul la FCSB.
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2026 | 21:20
Denis Dragus nu prinde Top 10 Clasamentul actualizat al celor mai valorosi jucatori din SuperLiga U Craiova campioana absoluta
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Denis Drăguș nu prinde Top 10! Clasamentul actualizat al celor mai valoroși jucători din SuperLiga. Foto: Sport Pictures
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Platforma de specialitate Transfermarkt.de a actualizat clasamentul celor mai valoroși jucători din SuperLiga din punctul de vedere al cotelor de piață. Astfel, în acest moment pe primul loc în acest top se află Ștefan Baiaram (23 de ani) de la Universitatea Craiova, evaluat la 5 milioane de euro, urmat de Cătălin Cîrjan (23 de ani) de la Dinamo, cu o cotă de 3.5 milioane de euro, în creștere față de ultima actualizare.

Cum arată acum clasamentul celor mai valoroși jucători din SuperLiga, în viziunea Transfermarkt: Universitatea Craiova, lider absolut

Podiumul este completat de Andrei Cordea (27 de ani) de la CFR Cluj și Alexandru Dobre (28 de ani) de la Rapid, cotați în prezent de Transfermarkt la 3 milioane de euro. În continuare, se află nu mai puțin de șase jucători evaluați la suma de 2.5 milioane de euro. Este vorba despre Răzvan Sava (24 de ani), Vladimir Screciu (26 de ani), Oleksandr Romanchuk (26 de ani) și Alexandru Cicâldău (29 de ani), toți de la Universitatea Craiova, respectiv Filip Stojilkovic (26 de ani) de la Rapid și Meriton Korenica (29 de ani), proaspăt transferat de FCSB de la CFR Cluj.

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Denis Drăguș de la FCSB nu prinde Top 10

Urmează în acest clasament David Miculescu (25 de ani) și Ștefan Târnovanu (26 de ani) de la FCSB, dar și Claudiu Petrila (25 de ani) de la Rapid, toți cotați în acest moment la suma de 2.3 milioane de euro. La 2.2 milioane de euro se află în prezent Jovo Lukic (27 de ani) de la U Cluj. Denis Drăguș (27 de ani) de la FCSB nu prinde deci Top 10 și se află la egalitate din acest punct de vedere cu Assad Al-Hamlawi (25 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) de la Universitatea Craiova, ei având cote de piață de câte două milioane de euro.

Mai departe, la valoarea de 1.8 milioane de euro se încadrează Nikita Stoinov (21 de ani) și Alexandru Musi (22 de ani) de la Dinamo, Ebenezer Annan (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (27 de ani) de la Rapid, precum și Joyskim Dawa (30 de ani) de la FCSB. Cote de 1.7 milioane de euro au în prezent David Matei (20 de ani) și Tudor Băluță (27 de ani) de la Universitatea Craiova, Mario Tudose (21 de ani) de la FC Argeș, Raul Opruț (28 de ani) de la Dinamo și Siyabonga Ngezana (29 de ani) de la FCSB.

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Clasamentul celor mai valoroși jucători din SuperLiga, după ultima actualizare făcută de Transfermarkt:

1. Ștefan Baiaram (23 de ani, aripă stânga, Universitatea Craiova) – 5 milioane de euro
2. Cătălin Cîrjan (23 de ani, mijlocaș central, Dinamo) – 3.5 milioane de euro
3. Andrei Cordea (27 de ani, aripă dreapta, CFR Cluj) – 3 milioane de euro
3. Alexandru Dobre (28 de ani, aripă dreapta, Rapid) – 3 milioane de euro
5. Răzvan Sava (24 de ani, portar, Universitatea Craiova) – 2.5 milioane de euro)
5. Vladimir Screciu (26 de ani, fundaș central/mijlocaș defensiv, Universitatea Craiova) – 2.5 milioane de euro
5. Filip Stojilkovic (26 de ani, atacant, Rapid) – 2.5 milioane de euro
5. Oleksandr Romanchuk (26 de ani, fundaș central, Universitatea Craiova) – 2.5 milioane de euro
5. Alexandru Cicâldău (29 de ani, mijlocaș central, Universitatea Craiova) – 2.5 milioane de euro
5. Meriton Korenica (29 de ani, aripă/mijlocaș central, FCSB) – 2.5 milioane de euro
11. David Miculescu (25 de ani, aripă dreapta, FCSB) – 2.3 milioane de euro
11. Claudiu Petrila (25 de ani, aripă stânga, Rapid) – 2.3 milioane de euro
11. Ștefan Târnovanu (26 de ani, portar, FCSB) – 2.3 milioane de euro
14. Jovo Lukic (27 de ani, atacant, U Cluj) – 2.2 milioane de euro
15. Carlos Mora (25 de ani, mijlocaș dreapta, Universitatea Craiova) – două milioane de euro
15. Assad Al-Hamlawi (25 de ani, atacant, Universitatea Craiova) – două milioane de euro
15. Denis Drăguș (27 de ani, atacant, FCSB) – două milioane de euro

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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