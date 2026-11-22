CE TREBUIE SĂ ȘTII Denis Drăguș, frustrat după FC Argeș – FCSB 0-0

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Denis Drăguș traversează o perioadă complicată în tricoul celor de la FCSB. Atacantul nu reușește să își regăsească pofta de gol, iar scor 0-0, a prelungit seria negativă a campioanei, ajunsă la patru meciuri consecutive fără gol marcat.

Denis Drăguș, frustrat după FC Argeș – FCSB 0-0

La finalul confruntării de la Mioveni, internaționalul român nu și-a ascuns dezamăgirea și a Drăguș a mărturisit că își dorește cu orice preț să spargă gheața, însă lipsa reușitelor începe să îl afecteze din punct de vedere moral.

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Mai mult, atacantul a atras atenția asupra modului în care adversarii abordează partidele împotriva celor de la FCSB. În opinia sa, formația roș-albastră trebuie să dea dovadă de mai multă agresivitate și inteligență în joc pentru a depăși această perioadă dificilă.

„E deja al patrulea meci în care nu marcăm. Asta e, e clar că nu traversăm un moment bun. Dar o să-l depășim. Normal că vrem să câștigăm, să luăm cele trei puncte, să marcăm cât mai mult. Nu e un moment ușor, dar trebuie să trecem peste el. E un pic de supărare, dar trebuie să încercăm anul cu cât mai multe puncte și să vedem ce avem de făcut mai departe.

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Nu știu dacă e presiune, am venit aici să înscriu, să facem puncte, să dau goluri. Deocamdată nu am reușit să înscriu, normal că sunt supărat. Sper să găsim soluțiile pentru meciurile următoare. E posibil să pun și eu multă presiune pe mine, nu știu. Îmi doresc să marchez! E greu când vezi că trec meciurile și nu aduni puncte.

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La fiecare toți, toți joacă altfel când joacă împotriva noastră. E normal să ne așteptăm la asta, trebuie să fim și noi mai agresivi. Toți își dau viața, e normal. Ne-a spus Mister cum va juca FC Argeș, trebuia să fim mai inteligenți în joc și să evităm jocul acesta. Din păcate, n-am reușit să facem lucrul ăsta”, a declarat Denis Drăguș, după remiza de la Mioveni.