Denis Drăguș, în pericol să rateze barajul din martie?! Ce se întâmplă cu atacantul român: “Sper că se potolește”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a fost eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren în Bosnia – România, scor 3-1, după o intrare de K1 asupra unui adversar. Pentru că a văzut direct cartonașul roșu, atacantul va fi suspendat cel puțin două etape. “Tricolorul” ar putea, însă, sta mai multe meciuri departe de echipa națională. Totul depinde de ce a notat Michael Oliver în raportul de joc. Cert este că internaționalul tremură pentru prezența la barajul din martie.

Ce mesaj i-a transmis Andrei Vochin lui Denis Drăguș

La câteva secunde după eliminare, , cu lacrimi în ochi, la vestiare. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu la FRF, a dezvăluit că atacantul este cu moralul la pământ, dar că toți colegii i-au fost alături după meci.

ADVERTISEMENT

“L-am îmbărbătat pe Drăguș, e căzut. În cariera mea sportivă, trăiesc a doua oară după 31 de ani. Așa l-am văzut și pe Jean Vlădoiu la Detroit. Trebuie să ridice capul, să încerce pe viitor să-și calibreze dorința cu autocontrolul. Bine, nu se aștepta, pur și simplu.

Când un jucător vede pe teren că asupra lui Marius Marin se sare, el ce înțelege de la arbitru? Că permite tipul ăsta de joc. Ok, nu avea ce să caute piciorul atât de sus la Drăguș. Dar spiritul ăsta combativ nu poți să nu-l apreciezi. Îl apreciez, doar că trebuie să ai puțin autocontrol. E foarte amărât. Toată lumea l-a încurajat, nu s-a izolat”, a spus Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș ar putea rata barajul din martie. Totul depinde de Michael Oliver

În mod normal, potrivit lui Andrei Vochin, Denis Drăguș ar trebui suspendat două etape. Va rata cu siguranță meciul cu San Marino, ultimul din grupa preliminară. Există, însă, posibilitatea ca vârful să rateze și barajul din martie. Totul depinde de ce a notat Michael Oliver în raport, după terminarea partidei de la Zenica.

ADVERTISEMENT

“Cred că da, va fi suspendat minimum două meciuri. Sper că domnul arbitru se potolește din a scrie și altceva decât a fost pe teren. Suspendarea de la două sau la mai multe etape ține de ceea ce scrie arbitrul în raport. În mod normal ar fi două etape, eu așa zic”, a spus Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce selecționate nu vrea Andrei Vochin să întâlnească România la baraj

Astfel, d , România va merge la barajul de calificare la Cupa Mondială 2026 prin UEFA Nations League. Partidele le va disputa în deplasare. Turcia, Italia, Polonia sau Ucraina ar putea fi adversare pentru “tricolori”. Întrebat ce adversar ar prefera, Andrei Vochin a răspuns cu maximă sinceritate.

ADVERTISEMENT

“Se mai poate schimba. Orice numai Polonia nu. Nici Turcia nu vreau. La ei acasă e rău, ca și în Polonia”, a spus Vochin.