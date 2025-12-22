Denis Drăguș încă este marcat de eliminarea din meciul cu Bosnia: ”Nu mă așteptam la acest scenariu”. Cum vede barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială. Video

ADVERTISEMENT

Aflat la final de an, Denis Drăguș a recunoscut că cel mai negru moment din 2025 a fost eliminarea din întâlnirea cu Bosnia. Cum vede duelul cu Turcia din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Eliminarea cu Bosnia, cel mai greu moment pentru Denis Drăguș

Denis Drăguș a vorbit despre trăirile pe care le-a avut după și speră ca suspendarea să-i fie redusă la un singur joc și astfel să poată juca finala barajului pentru Cupa Mondială, dacă România va ajunge acolo.

”A fost un an cu multe momente grele care m-au ajutat să evoluez, am învățat multe din aceste experiențe. Au fost perioade când am stat departe de teren, am avut două accidentări diferite.

Acum apreciez mult mai mult faptul că sunt sănătos și pot să mă bucur de fotbal. Cred că e o binecuvântare să nu ai o problemă. Consider că sunt un om schimbat acum, mai puternic. Am învățat să gestionez mai bine momentele dificile.

Dacă aș putea, aș retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonașul roșu. A fost greu de digerat. Nu mă așteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost șocat, luat prin surprindere.

A fost primul meu cartonaș roșu direct din carieră și a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenție să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”, a declarat Drăguș, într-un interviu pentru FRF.tv.

Cum vede duelul cu Turcia de la barajul pentru Cupa Mondială

Jucător aflat sub contract cu Trabzonspor, dar împrumutat în acest sezon la Eyupspor, internaționalul român a povestit cum a fost primită vestea că Turcia va întâlni România în vestiarul actualei sale echipe.

”Glumele au început imediat, ei sunt foarte siguri că se vor califica, au așa o atitudine de superioritate, dar eu cred că avem și noi șansele noastre, chiar dacă ei sunt favoriți. Noi am mai fost în situația asta, când am întâlnit echipe care nu ne-au luat în serios, și am profitat. Oricum, cred că va fi un meci frumos de trăit și sper să ne amintim frumos de el peste ani.

Sincer, eu îmi doream un astfel de meci, disputat într-o atmosferă extraordinară. . Dacă scorul va fi de partea noastră, nu știu cum va fi atmosfera. E un meci pe care merită să îl simți din toate punctele de vedere”, a spus internaționalul român.

Dezamăgit de rezultatele naționalei

Denis Drăguș a mărturisit că rezultatele echipei naționale nu au fost cele aștepte în ultimul an, însă este convins că ”tricolorii” au valoarea de a obține calificarea la turneul final de anul viitor.

”Au fost niște rezultate la care nu ne așteptam, dar nu asta cred că e valoarea noastră. Nu s-au schimbat atât de multe într-un an și jumătate încât să nu mai existe unitatea din 2024.

Eu cred că suporterii știu că dacă suntem sănătoși și într-o formă bună putem obține un rezultat bun cu Turcia. Toți ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toți vom da totul pentru a ni-l realiza”, a afirmat el.

Ce planuri de viitor are Drăguș

Atacantul în vârstă de 26 de ani a mărturisit că se simte bine în Turcia și este încântat de viața în Istanbul. El consideră că viitorul său este legat de această țară, mai ales că are în continuare contract cu Trabzonspor.

”Orașul e foarte frumos, e aproape și de România. Condițiile sunt foarte bune, e un campionat foarte puternic și ca fotbalist te poți dezvolta aici. Din punct de vedere fotbalistic, duelurile sunt tari.

E un campionat agresiv și se joacă foarte mult pe tranziție, de la poartă la poartă, deci ai nevoie de o condiție fizică foarte bună. Cariera mea cred că se leagă de Turcia și în viitor, mai am 2 ani și jumătate contract cu Trabzon”, a precizat Drăguș.