Denis Drăguș, interviu premium: „Mircea Lucescu nu e un antrenor mare, este un antrenor uriaș!”. Exclusiv

și-a pus sufletul pe masă într-un interviu FANATIK. Nouarul care pare bătut în cuie în formula lui Mircea Lucescu, așa cum a fost și în cea a lui Edi Iordănescu la Euro, vorbește calm, așezat. Parcă toarce ca un motan. Dar e torsul acela care „face diferența”. Denis ne-a plimbat de la echipa națională la echipele de club, am trecut prin „sufrageria” familiei, , am aflat de ce Nicușor Stanciu îi este frate, am ajuns și la Urmează o discuție de suflet cu unul dintre cei mai importanți jucători ai Generației de Suflet.

Denis Drăguș: „Euro ne-a dat încredere că putem trece la nivelul următor”

Denis, ce înseamnă pentru tine 4 victorii din 4 pentru naționala României?

– Înseamnă încredere pentru ce urmează. Pentru Campionatul Mondial, pentru calificările care vin. Continuă de fapt drumul bun pe care l-am început încă din preliminariile pentru Euro, urmat de calificare și apoi de ce am realizat la turneul final din Germania. Aceste patru victorii din patru meciuri ne confirmă parcursul din ultimii ani. Euro ne-a dat încredere că se poate, că putem trece la nivelul următor.

Ce-ai simțit în momentul în care ai aflat că Edi Iordănescu nu mai continuă la națională? Sau știai după ce ai plecat din Germania.

– Chiar nu știam. Edi Iordănescu a fost un selecționer care a creat un grup, o familie. Ne-am bucurat de perioada pe care am petrecut-o cu el, de ce am realizat împreună și acum sperăm să continuăm la fel și cu domnul Mircea Lucescu.

Ce ai învățat tu, personal, de la Edi Iordănescu?

– Să am continuitate, să fiu constant. În momentul în care ajungi într-un anumit punct, să încerci să te menții. Asta mi-a spus de fiecare dată. Mi-a dat încredere, m-a susținut, iar faptul că m-a rechemat spre finalul calificărilor și apoi am prins Euro a contat enorm pentru mine. În Germania am jucat toate meciurile și îi mulțumesc. Pot spune că și-a pus amprenta pe cariera mea.

Ai mai vorbit cu el după Euro?

– Da, i-am mulțumit pentru tot ce a făcut pentru mine. Iar în septembrie, după cele două meciuri în Liga Națiunilor, m-a felicitat pentru joc. Am rămas în relații bune cu el, nu doar eu, toți jucătorii. Nu putem uita ce am trăit împreună, mai ales la turneul final.

5 goluri a marcat Denis Drăguș pentru naționala României: în amicalele cu Slovenia și Moldova, apoi cu Ucraina la Euro, și recent, în Liga Națiunilor, în Kosovo și în Lituania. Are 19 selecții tricolore

„Generația de suflet ni se potrivește perfect. Se vede că dăm totul la fiecare meci”

A fost Euro din Germania cel mai frumos moment din cariera ta?

– De departe, mai ales că naționala României este cea mai frumoasă echipă. Pentru orice jucător contează să-ți reprezinți țara, să ai rezultate, să faci performanță. Și au contat foarte mult suporterii, care s-au apropiat de noi. E senzațional ce am simțit acolo, toată energia lor, toată susținerea. Și apoi nebunia a continuat, la recentul meci din Cipru fiind 6.000 de fani români în tribună.

Asta simți când auzi Zidul Galben?

– Exact, și mă bucură foarte mult. De asta țin să-i mulțumesc și lui Edi că am trăit împreună aceste momente. M-a ajutat și Șumi să revin la echipa națională, le sunt recunoscător ambilor pentru că am putut să trăiesc așa ceva.

Generația de suflet este o sintagmă care-ți place?

– Este o sintagmă care ni se potrivește perfect. Cred că se vede la fiecare meci că dăm tot, ne caracterizează ca echipă.

„Meciul cu Ucraina îl voi ține minte toată viața. I-am zdrobit!”

Care a fost, fotbalistic vorbind, cel mai tare moment de la Euro?

– Păi meciul cu Ucraina. Veneam după cele două amicale fără gol, iar lumea era sceptică. Am zdrobit Ucraina la capătul unui meci de debut perfect. Nu se așteptau prea mulți să câștigăm de o asemenea manieră. Cred că va fi meciul pe care-l voi ține minte toată viața!

Ce ai simțit când ai aflat că va veni Mircea Lucescu selecționer?

– În presă am văzut prima oară. M-am bucurat că avem șansa să lucrăm cu cel mai mare antrenor român din istorie, un om atît de experimentat. Vorbeam și cu colegii, ne doream să luăm cât mai mult și să învățăm din ce ne oferă domnul Lucescu. E o șansă unică și nu mulți se pot bucura să lucreze cu un antrenor cu o asemenea carieră.

„Dacă nici de la domnul Mircea Lucescu nu mai învățăm, atunci de la cine?”

E o surpriză pentru tine că Mircea Lucescu, exceptând suspendarea lui Bancu cu Lituania, nu a schimbat deloc cei 10 jucători de câmp în cele 4 meciuri?

– Nu știu dacă e o surpriză. De la început el a vrut să ne dea continuitate, mai ales că și la Euro am jucat în mare cu aceeași echipă. Cred că și dumnealui a vrut să păstreze și să continue acest grup. S-a dovedit a fi de succes, când ai numai victorii și marchezi mult meci de meci.

Cum ai perceput în Cipru, acolo la marginea terenului, criticile lui Mircea Lucescu?

– Încerc să învăț tot ce-mi spune Mircea Lucescu. Toți suntem receptivi la ce ne zice. Am luat tot ce e bun, toate sfaturile sale și am pus în aplicare cât mai repede posibil. Dacă nici de la domnul Mircea Lucescu nu mai învățăm, atunci de la cine?

Ți-a zis că vei începe titular și în Lituania?

– Nu știam, dar eram pregătit. Știam doar că vrea să ne dea continuitate, dar nu știam că joc iar titular. M-am bucurat că mi-a dat încredere, de aia am și vrut să-l răsplătesc. Ne-a dat mereu încredere și liniște că vom reveni, chiar și când eram conduși. Ne-a spus că putem câștiga orice meci! După partidă, ne-a felicitat pe toți pentru că am pus în aplicare tot ce ne-a cerut.

Nu știu câte goluri voi mai marca la echipa națională. Recordul lui Hagi și Adi Mutu e departe, dacă tot m-ai întrebat. Îmi propun să o iau pas cu pas, să ajung la 10 goluri, apoi la 20 și după, mai vedem – Denis Drăguș

„Inima a început să-mi bubuie când domnul Contra mi-a zis că mă bagă”

Îți mai amintești debutul la echipa națională? 10 septembrie 2018, la Belgrad, 2-2 cu Serbia…

– Normal că-mi amintesc.

Te plimbai cu Tudor Băluță pe la prânz prin oraș… Nu cred că te gândeai atunci că vei debuta…

– Nu mă gândeam. Îmi aduc aminte că m-a luat domnul Contra după ce ne-am întors de la plimbare și mi-a spus „vezi că te bag!”. În momentul acela inima a început să-mi bubuie, să-mi bată și mai tare. Am avut multe emoții până la ora meciului, dar am făcut o partidă destul de bună. Și nu e deloc ușor să joci la Belgrad, cu Serbia, chiar la debut! Sârbii au mereu jucători incredibili.

Atunci a fost pe teren inclusiv Răzvan Marin, despre care spuneai că este unul dintre modelele tale din fotbal.

– Așa este. Când am plecat de la Viitorul în străinătate, am spus că îmi doresc să urmez drumul lui Răzvan. Am fost și eu și la Standard, am fost și în Italia, acum suntem colegi și la echipa națională. Plus că am observat că atunci când marchează el, încep să o fac și eu😊. Așa a fost la ultimele meciuri.

Când o să execuți și penalty-urile așa cum le bate el?

– Asta e mai greu. La felul cum le bate el, e greu să execuți, dar exersăm. Răzvan Marin este la un nivel incredibil, îți pui doar întrebarea în ce vinclu trimite mingea, nu dacă e gol.

4 milioane de euro este cota actuală a lui Denis Drăguș, cea mai mare din carieră

„Stanciu e fratele meu! A avut grijă de mine de când am venit la națională”

Cu Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, ai o relație mult mai apropiată…

– Stanciu este ca un frate pentru mine. M-a ajutat foarte mult încă de când am debutat la echipa mare. Plus că atunci când am avut probleme, el m-a ajutat. Am ținut legătura, am vorbit mereu cu el, m-a susținut.

Se simte că ții foarte mult la el…

– Da, țin la el ca la un frate, acesta e adevărul. Este un adevărat căpitan și pe teren, și în vestiar. Dar este în primul rând un om extraordinar. Am o relație specială cu el.

Mă bucur că fac parte din acest grup incredibil de la echipa națională. Mai ales că eu am lipsit o perioadă mai mare și am reușit să mă reîntorc la timp și să pot juca la Euro, să trăiesc pe teren bucuria națională din Germania – Denis Drăguș

Denis Drăguș: „De la Hagi am învățat abecedarul fotbalului și faptul că totul durează o zi”

Îți convine poziția de atacant central, dar lumea uită că Gică Hagi te-a folosit prima oară acolo.

– Da, la Viitorul, în Europa League, cu Vitesse. Am și marcat trei goluri în acea dublă manșă. După ce am plecat de la domnul Hagi nu am mai jucat pe această poziție, dar discuția a revenit cu Marius Șumudică. Voiam să joc stânga, dar el m-a convins că o să fie foarte, foarte bine pentru mine să joc atacant central. Și a avut dreptate.

Denis, ce ai învățat de la Gică Hagi?

– Acolo am învățat abecedarul fotbalului. Acolo am început, acolo m-am perfecționat, acolo am învățat principiile, tactica, tot, ce înseamnă fotbalul mare. Gică Hagi ne spunea mereu că totul durează o zi, indiferent de rezultat. Asta nu voi uita niciodată! În fotbal, totul durează o zi și trebuie să o iei mereu de la capăt, chiar dacă câștigi sau pierzi.

Mățan este cel mai talentat coleg pe care l-am avut. Am văzut că-i merge bine în State, tocmai a dat o triplă. Îl așteptăm și pe el la națională și apoi să mergem împreună la Mondialul din America – Denis Drăguș

„Când am ajuns la Gaziantep, Șumi mi-a spus direct că o să-mi schimbe viața! Am rămas wow”

Vorbeai anterior de Marius Șumudică. Îți mai amintești prima ta discuție cu el când ai mers la Gaziantep?

– Mi-a spus că m-a urmărit și și-a dat seama după cinci minute că trebuie să mă aducă la echipa lui. Că trebuie să mă transfere urgent! Și a mai fost o chestie care m-a surprins foarte tare. Mi-a zis în față că viața o să mi se schimbe cu el antrenor! Am rămas wow! Exact așa mi-a spus.

Ce are Șumudică special?

– Are un mod aparte de a vorbi și de a încărca jucătorii. Avându-l antrenor pe Mircea Lucescu, am constatat că Șumi are ceva de la dânsul. Și nu sunt vorbe gratuite. Prin ceea ce-ți spune, te face să crezi enorm în tine. De asta are nevoie fiecare jucător.

Când vii să-l ajuți pe Șumudică la Rapid?

– Normal că mi-ar plăcea enorm să pot să lucrez iar cu el într-o bună zi. Nu se știe niciodată când drumurile noastre se vor intersecta din nou, dar îmi doresc să joc cât mai mult timp în străinătate. Vreau să joc la un nivel tot mai bun, nu îmi doresc să mă opresc din traiectoria bună pe care am pornit.

Avându-l antrenor pe Mircea Lucescu, am constatat că Șumi are ceva de la dânsul. Și nu sunt vorbe gratuite. Prin ceea ce-ți spune, te face să crezi enorm în tine. De asta are nevoie fiecare jucător – Denis Drăguș

„La Euro, copilul din mine a fost mândru când și-a văzut fetele bucurându-se în tribună”

Marius Șumudică e parte din familia ta, v-a fost naș la nuntă. Dacă tot vorbim de familie, ce înseamnă pentru tine cele trei fete din viața ta?

– Înseamnă totul. Mă emoționez când le văd în tribună, când ajung acasă, când stăm împreună. Să le am alături înseamnă ceva incredibil. Câteodată nu-mi găsesc cuvintele. Așa cum s-a întâmplat la Euro, când le vedeam în tribună, plângând și bucurându-se la goluri. Explozia aia de bucurie alături de fetele mele m-a făcut să simt că copilul din mine, care visa la momentele astea, a fost mândru de ce familie are.

Ne poți povesti când și cum ai cunoscut-o pe soția ta, Vanessa?

– Noi ne știm de mici, de la 10-11 ani. Cel mai bun prieten al meu era fratele ei, cu care am jucat împreună la Luceafărul. Așa ne-am cunoscut și apoi am rămas împreună.

Vanessa era cu tine și în vara lui 2019, în Italia, când am făcut acel interviu înainte de meciul cu Franța. Tu erai în cârje, erai accidentat…

– Da, normal că îmi amintesc. Tot în cârje mă bucuram alături de băieți și după acel meci care ne-a calificat în semifinalele Euro.

Știai de atunci că o s-o ceri de nevastă, nu? S-a întâmplat în 2021, cu nunta în 2024.

– Da, știam de atunci că va fi soția mea, cum știam de atunci că mă voi întoarce la un European, dar de această dată pe teren! Și s-a întâmplat în vară în Germania! Europeanul ratat în 2019 a devenit realitate pentru mine în 2024. Urmează Mondialul!

Când vizualizezi anumite momente din viață, mai devreme sau mai târziu o să le și atingi. Așa mi s-a întâmplat și mie cu Europeanul din Germania, după ce l-am ratat pe cel de tineret din Italia 2019 – Denis Drăguș

„Șumi se folosește de Vanessa uneori când vrea să ajungă la mine o anumită energie”

Cât a contat pentru tine că Vanessa a făcut special cursuri de psihologie ca să te ajute mental în fiecare moment?

– Ea trăiește totul alături de mine, fiecare moment, fiecare emoție pe care o am, felul în care mă simt după anumite meciuri. Încearcă să mă ajute mereu și are o mare contribuție pentru realizările mele profesionale. Mă ajută foarte mult atunci când eu, din punct de vedere emoțional, nu văd cum trebuie anumite lucruri. Ea e mai detașată și le vede mai limpede. Îmi spune aceste lucruri și din perspectiva ei și atunci mă ajută să-mi mențin mereu echilibrul.

Vanessa e centrul universului tău, după cum ne povestești.

– Așa este. Și mai e o chestie simpatică de spus. Șumi, atunci când vrea să ajungă la mine o anumită energie, o folosește tot pe Vanessa. În sensul în care-i spune ei ceva și ea știe cum să-mi explice mai bine și să dea roade! Șumi folosește toate tacticile cu putință și de-aia reușește.

„Nu e doar o coincidență faptul că Derya e nume turc, deși eram în Belgia când am decis”

Ai apucat să înveți și limba turcă, după engleză, franceză și italiană?

– O să o fac și pe asta, o să învăț și limba turcă. Știu destule cuvinte, dar o să trec și la studiu.

Fetele tale se simt foarte bine în Turcia.

– Așa este, iar acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am dorit să rămân în Turcia după plecarea de la Gaziantep. Familia se simte bine, și eu mă simt foarte bine. Decizia de a continua aici a fost mai ușoară.

Fata cea mică are un nume turcesc, Derya. E vreo legătură?

– Nu e doar o coincidență. Eu și Vanessa ne-am gândit la numele de Derya de când eram în Belgia și nu știam că voi ajunge să joc în Turcia. Deci nimic nu este întâmplător.

Te vei împăca la un moment dat cu părinții tăi? „Mi-e greu!”

Crezi că te vei împăca la un moment dat și cu părinții tăi?

– Nu știu ce să zic. Eu încerc să am o relație ok cu toată lumea. Mi-e greu, totuși, să vorbesc despre subiectul acesta.

Într-un interviu FANATIK realizat după Euro, tatăl tău spunea: „vrem doar să vorbim cu tine. Nu ne mai tortura!”. Tu cum reacționat? Ești și tu părinte, ești tată de două fete…

– E un subiect mult mai amplu, e foarte mult de discutat pe tema asta. E dificil. Eu spun doar că timpul va da un răspuns și le va rezolva pe toate.

Cele mai inspirate două decizii din carieră. „Nu aș schimba nimic”

Care a fost cea mai inspirată decizie a carierei tale?

– Cred că prima a fost să plec devreme în străinătate și apoi transferul la Gaziantep. A contat enorm că am mers acolo ca să lucrez cu Șumi.

Ce decizie ai schimba acum?

– Nu aș schimba nimic. Cu bune și cu rele, au fost experiențe din care am învățat și m-am dezvoltat ca om și ca fotbalist.

Când crezi că te întorci în fotbalul din Vest?

– Am învățat că în fotbal e greu să-ți setezi anumite planuri. Se pot întâmpla multe lucruri de la o perioadă de transferuri la alta. Îmi doresc să-mi cresc nivelul sezon de sezon.

Denis Drăguș este fan FANATIK SUPERLIGA. „Îmi place și pentru că e Șumi acolo”

Ai vreo emisiune preferată printre talk-show-urile de sport din România?

– Da, mă uit la FANATIK SUPERLIGA. Și nu spun asta pentru că facem acest interviu. Urmăresc de câte ori pot emisiunea, mai ales că și Șumi a fost des acolo atunci când a plecat de la Gaziantep și până să preia Rapidul.

Șumi e un personaj, oricum.

– Este într-adevăr un personaj tare. O să-ți spun o chestie interesantă. De multe ori am asociat FANATIK cu Șumi. Poate și de aceea sunt fan FANATIK, ca să spun așa.

„Și când e la interviuri, și când intră în vestiar, în orice moment, Mircea Lucescu are ceva de oferit și noi avem ceva de învățat”

Denis, suntem pe final. Ne duce Mircea Lucescu la Mondiale?

– Asta ne dorim cu toții. Și o mai spun o dată. Mircea Lucescu nu este un antrenor mare, este un antrenor uriaș. Înainte de a veni selecționer, toți îl doreau pe domnul Lucescu să fie alături de orice echipă, de orice proiect. Faptul că noi avem oportunitatea de a-l avea selecționer înseamnă că avem doar de învățat. Suntem privilegiați. Și când e la interviuri, și când intră în vestiar, în orice moment, domnul Mircea Lucescu are ceva de oferit și noi avem ceva de învățat. Și aici mă refer la noi, toți. La jucători, la antrenori, la fani, la ziariști, la tot fotbalul românesc.

Frumos spus. In bocca al lupo, că tot vorbești italiana.

– Mulțumesc și eu!

Carte de vizită Denis Drăguș

Data nașterii: 6 iulie 1999 (București)

Juniori: Sfântul Pantelimon (2010-2012), Pro Luceafărul (2012-2014)

Carieră: Viitorul (2014-2019), Standard Liege (2019-2020), Crotone (2020-2021), Standard (2021-2023), Genoa (2023), Gaziantep (2023-2024), Trabzon (2024-?)

1,8 milioane de euro a plătit Standard Liege în august 2019 pentru transferul lui Denis Drăguș de la Viitorul

1,7 milioane de euro este suma pentru care s-a făcut în vară transferul lui Denis Drăguș de la Gaziantep la Trabzonspor

30 iunie 2028 este data la care se termină contractul lui Denis Drăguș cu campioana Turciei din 2022