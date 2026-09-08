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Denis Drăguș a decis în cele din urmă, după o vară agitată, să semneze cu FCSB. Atacantul român a fost prezentat oficial de bucureșteni și este așteptat să debuteze. Mihai Stoica a povestit cum a fost transferat internaționalul român, dar mai ales cum a fost impresionat de acesta.

Mihai Stoica, totul despre cum a fost adus Denis Drăguș la FCSB

După ce Gigi Becali a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA , Mihai Stoica a preferat să vorbească despre cum a fost adus atacantul. MM a recunoscut că s-a îndoit la început de șansele ca Drăguș să mai ajungă la formația „roș-albastră”, însă totul s-a schimbat treptat, iar informațiile pe care le-a cules despre jucător l-au convins că mutarea merită făcută din plin.

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„Mă așteptam să vină Drăguș, chiar dacă știam că e complicat, că îl vrea Levski, că sunt foarte multe echipe interesate. Când l-am auzit pe nașul lui spunând că nu avem șanse și că șansele sunt zero, dar după aia stai, că sunt 1% sau mai puțin de 10%”, am început să prind speranță. De câte ori auzeam „99% e rezolvat”, eram convins că nu se rezolvă. Când am auzit „1% șanse” sau „până în 10%”, am început să capăt speranțe, era exact opusul. Mă bucur foarte mult, pentru că eu nu-l cunoșteam și chiar aveam o percepție greșită, pentru că noi suntem obișnuiți să judecăm oamenii fără să-i cunoaștem. Ăsta este un mare, mare păcat. Și văzându-l pe la echipa națională, , cu șortul ridicat și mereu am avut luări de poziție când analizam meciuri ale echipei naționale.

Adică era clar, tot timpul am spus că e un jucător cu niște calități extraordinare, cu un fizic remarcabil, cu o tehnică superioară celor care au fizicul lui, pentru că până la 1,86 m, cu masa lui musculară, cu viteza și cu forța lui, să ai și un dribling atât de bun… Dar tot timpul credeam că poate mai mult și aveam impresia că-i suficient și arogant, mai ales cu gestul ăla pe care-l făcea cu șortul și nu, în niciun caz. Așa mi se părea. Când a început să se contureze venirea lui la noi, acum câteva luni, am zis: „Mă, mă interesa foarte mult cum e ca persoană”, pentru că mie îmi place să-mi iau absolut toate datele pe care le pot culege înainte de a face o mișcare de genul ăsta. Mi-am zis de unde să mă interesez eu și să-mi iau relații despre Drăguș. N-o să-l întreb pe Tase pentru că au fost prieteni și au concurat împreună. Pe Coman nu-l întreb, că știu că sunt frați. Și l-am întrebat pe Ștefan Târnovanu, lângă care am trecut prin niște situații și în a cărui judecată mă încred, pentru că e un băiat foarte deștept. „Pâinea lui Dumnezeu” mi-a zis despre Drăguș”, a spus inițial MM Stoica.

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Cum l-a impresionat Denis Drăguș pe Mihai Stoica

Ulterior, oficialul FCSB-ului a dat mai multe detalii despre omul Denis Drăguș, care l-a „fermecat” cu faptul că știe să vorbească mai multe limbi străine, iar prezența sa în lotul FCSB-ului a fost primită foarte bine de toți jucătorii. „M-a emoționat. Biroul meu este situat lângă restaurant și toți jucătorii trec pe la ușa mea, care este mereu deschisă. Și acum veneau băieții. Toți, trecând și văzându-l pe Denis, păreau deodată mai bine dispuși. „O, ce faci?”. Adică simțeai cum se luminează la față. Nu poate să-ți schimbe starea de spirit decât un om la care ții, un om pe care îl simpatizezi, un om, cum zicem noi, dulce. Și ăsta este cuvântul care îl caracterizează cel mai bine!

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Asta a fost o chestie, dar surpriza cea mai mare a fost că el stăpânește, în afară de limba română, trei limbi aproape la perfecție. El a vorbit o engleză excepțională, el nejucând în Anglia, sau hai să zic în Olanda, unde se vorbește o engleză foarte, foarte bună. Vorbește engleză, franceză și italiană. Franceză știe de când a fost în Belgia. Eu mai cunosc oameni care au stat în Belgia și care în Franța și care nu vorbesc, nici măcar nu strănută în franceză. Cred eu că este o achiziție foarte bună”, a mai spus Mihai Stoica.

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Factorul neștiut care a contribuit la venirea lui Denis Drăguș la FCSB

Pe lângă revenirea acasă și salariul generos pus la dispoziție de FCSB, Denis Drăguș a mai luat în calcul un aspect extrem de interesant atunci când a ales oferta bucureștenilor: bunicul său a fost stelist convins. „Mai este un amănunt care nu s-a spus: bunicul lui Denis Drăguș a fost un stelist convins. Îl ducea la meciuri și Denis își amintește și acuma cât plângea bunicul său când pierdea Steaua. Și după ce a semnat cu FCSB, s-a gândit: „Cred că și bunicul de sus a contribuit la decizia asta”, a precizat moderatorul Cristi Coste la „MM la FANATIK”.

Denis Drăguș a fost crescut de Pro Luceafărul București și dezvoltat ulterior de juniorii Farului, cu care a câștigat la seniori Cupa României în 2019. El a bifat ulterior experiențe în Belgia, Italia și Turcia. De asemenea, el a strălucit în tricoul echipei naționale a României în campania de calificare de la EURO 2024, precum și la turneul final din Germania.

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