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Denis Drăguş la FCSB este considerat transferul verii în SuperLiga. Atacantul a fost convins de Gigi Becali să semneze cu FCSB pentru cel mai mare salariu din istoria campionatului nostru: 1.000.000 de euro pe an.

Cornel Dinu, despre transferul lui Drăguş la FCSB: „Capricios şi egoist în joc! Dar are calităţi”

Cornel Dinu a caracterizat pentru FANATIK, în câteva cuvinte, transferul lui Denis Drăguş la FCSB: „Un jucător ușor capricios și egoist în joc. Dar să vedem, are calități incontestabile”, a spus legendarul dinamovist.

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Însă nu sunt cele mai inspirate şi spune că, spre deosebire de Dinamo, care a transferat jucătorii de care avea nevoie, FCSB n-a avut un plan coerent:

„Eu cred că în ultimul timp achizițiile pe care le-a făcut FCSB-ul sunt mai puțin inspirate. Ceea ce dezvăluie că în privința echipei de scouteri au mari probleme și în ceea ce înseamnă capacitatea acestora de a alege, în comparație cu Dinamo, jucătorii de care au cu adevărat nevoie și care pot ridica valoarea echipei”, a spus Dinu.

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Denis Drăguş, despre presiunea de la FCSB: „Sunt pregătit pentru orice”

FANATIK după ce a semnat cu FCSB. Atacantul roş-albaştrilor a vorbit despre presiunea lui Gigi Becali, spunând că este pregătit pentru orice, inclusiv să fie schimbat de patron la pauză:

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„Chiar sunt pregătit pentru orice. În fotbal se poate orice, nu stau să mă gândesc la lucruri de genul. În general nu gândesc negativ, nu pun răul în față, dar am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă. Îmi doresc să trăiesc experiența asta și sunt convins că o să fie una bună. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment”, a spus Drăguş pentru FANATIK.

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