Sport

Transferul lui Drăguş, analizat de unul dintre cei mai mari fotbalişti ai României: „Capricios şi egoist în joc! Dar are calităţi”. Exclusiv

Unul dintre marii fotbalişti din istoria României a analizat transferul lui Denis Drăguş la FCSB. Atacantul a semnat pentru un salariu record în SuperLiga: 1.000.000 de euro pe an.
Marian Popovici
23.09.2026 | 05:20
Transferul lui Dragus analizat de unul dintre cei mai mari fotbalisti ai Romaniei Capricios si egoist in joc Dar are calitati Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Transferul lui Drăguş, analizat de unul dintre cei mai mari fotbalişti ai României: "Capricios şi egoist în joc! Dar are calităţi". Sursa: sportpictures.eu
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Denis Drăguş la FCSB este considerat transferul verii în SuperLiga. Atacantul a fost convins de Gigi Becali să semneze cu FCSB pentru cel mai mare salariu din istoria campionatului nostru: 1.000.000 de euro pe an.

Cornel Dinu, despre transferul lui Drăguş la FCSB: „Capricios şi egoist în joc! Dar are calităţi”

Cornel Dinu a caracterizat pentru FANATIK, în câteva cuvinte, transferul lui Denis Drăguş la FCSB: „Un jucător ușor capricios și egoist în joc. Dar să vedem, are calități incontestabile”, a spus legendarul dinamovist.

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Însă Cornel Dinu e de părere că transferurile pe care le-au făcut roş-albaştrii în această vară nu sunt cele mai inspirate şi spune că, spre deosebire de Dinamo, care a transferat jucătorii de care avea nevoie, FCSB n-a avut un plan coerent:

„Eu cred că în ultimul timp achizițiile pe care le-a făcut FCSB-ul sunt mai puțin inspirate. Ceea ce dezvăluie că în privința echipei de scouteri au mari probleme și în ceea ce înseamnă capacitatea acestora de a alege, în comparație cu Dinamo, jucătorii de care au cu adevărat nevoie și care pot ridica valoarea echipei”, a spus Dinu.

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Denis Drăguş, despre presiunea de la FCSB: „Sunt pregătit pentru orice”

Denis Drăguş a acordat un interviu pentru FANATIK după ce a semnat cu FCSB. Atacantul roş-albaştrilor a vorbit despre presiunea lui Gigi Becali, spunând că este pregătit pentru orice, inclusiv să fie schimbat de patron la pauză:

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„Chiar sunt pregătit pentru orice. În fotbal se poate orice, nu stau să mă gândesc la lucruri de genul. În general nu gândesc negativ, nu pun răul în față, dar am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă. Îmi doresc să trăiesc experiența asta și sunt convins că o să fie una bună. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment”, a spus Drăguş pentru FANATIK.

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  • 1.000.000 de euro salariu are Denis Drăguş
  • 27 de ani are Denis Drăguş
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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