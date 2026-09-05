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Denis Drăguş la FCSB, o afacere de succes! Fostul campion al României laudă transferul: “Ce sunt 5 milioane de euro pentru un atacant?”

Ioan Andone laudă transferul lui Denis Drăguș la FCSB și consideră că atacantul poate valora mult mai mult în viitor. Ce a spus despre Muhar, a doua lovitură reușită de Gigi Becali.
Tibi Cocora
05.09.2026 | 06:25
Denis Dragus la FCSB o afacere de succes Fostul campion al Romaniei lauda transferul Ce sunt 5 milioane de euro pentru un atacant
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Andone laudă transferul lui Denis Drăguș la FCSB și consideră că atacantul poate valora mult mai mult în viitor. Foto: Colaj Fanatik.
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Denis Drăguș a devenit una dintre cele mai importante mutări realizate de FCSB în această perioadă de mercato, iar transferul atacantului a stârnit reacții puternice în fotbalul românesc. Ioan Andone a analizat la FANATIK SUPERLIGA venirea internaționalului român la fosta campioană și consideră că Gigi Becali poate obține beneficii importante de pe urma acestei mutări.

Ioan Andone, impresionat de investiția făcută de Gigi Becali pentru Denis Drăguș

Fostul campion al României a vorbit despre salariul uriaș pe care Denis Drăguș îl va încasa la FCSB, de aproximativ un milion de euro pe an, dar și despre posibilitatea ca atacantul să-și crească din nou cota în tricoul roș-albaștrilor.

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Ioan Andone consideră că atacanții de valoare au întotdeauna o piață importantă, iar o eventuală plecare a lui Drăguș în unul dintre primele cinci campionate ale Europei ar putea aduce o sumă considerabilă în conturile FCSB. În acest context, fostul internațional a comentat și clauza de aproximativ 4 milioane de euro despre care s-a discutat în cazul atacantului.

„Nu știu dacă a existat un jucător în România care să aibă salariul ăsta. Mi-aș dori să văd Drăguș și Bîrligea la echipa națională, să joci 4-4-2 sau un 4-3-1-2. Are Gică soluții, poate să încerce încet-încet, să schimbe ceva. Un milion pentru Drăguș, în România și cu contract pe trei ani…ce să zic. Atacanții au preț. Ce e 4-5 milioane pentru ei, pentru o echipă din primele cinci campionate? Să dea 20-25 de goluri, dar trebuie să ai o echipă în spate ca atacant, să-ți aducă mingi, să ai jucători de ultima pasă“, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

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Andone vede un FCSB schimbat după transferurile din această vară

Ioan Andone a analizat și celelalte mutări importante făcute de FCSB și consideră că Gigi Becali a reușit să aducă jucători capabili să schimbe nivelul echipei. Fostul mare fotbalist a avut cuvinte de laudă pentru Muhar și Denis Drăguș și a remarcat și un tânăr care l-a impresionat.

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„A luat Gigi trei jucători foarte importanți. Muhar îmi place foarte mult, are agresivitate, șutează bine de la distanță. De Drăguș am vorbit, îmi place jucătorul de explozie cum e el. Vom vedea un alt FCSB. Acum depinde și de apărarea lor, cum va face față, dar FCSB aretă bine. Îmi place și Pădurariu, un copil excepțional, îl știu de la Hunedoara“, a mai spus Ioan Andone.

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Fostul campion al României laudă transferul lui Drăguș la FCSB

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