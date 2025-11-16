Denis Drăguș la FCSB?! Gigi Becali vrea să dea lovitura pe piața transferurilor: „E cel mai bun fotbalist român”. Ce salariu pune la bătaie

ADVERTISEMENT

România a cedat în deplasare cu Bosnia, scor 3-1 pentru gazde. Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 67, când Denis Drăguș a văzut, la scorul de 1-1, direct cartonașul roșu după un fault agresiv. În ciuda acestui lucru, Gigi Becali vrea să dea lovitura și să îl repatrieze pe atacant.

Denis Drăguș la FCSB?! Gigi Becali vrea să dea lovitura pe piața transferurilor

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că l-ar lua imediat pe Denis Drăguș la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a mărturisit că e încântat de calitățile atacantului și că l-ar juca în bandă, ci nu în centru.

„(n.r. – Trebuia făcută naționala pe scheletul FCSB-ului?) Nu neapărat… Ce, Drăguș e al FCSB-ului? Drăguș, după părerea mea, e atacant de bandă, acolo îmi place foarte mult de el.

(n.r. – Nu înțeleg de ce nu l-ați luat) Nu pot să îl iau! L-aș lua în trei secunde dacă aș putea, doar că nu poți să îl iei”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Salariu de un milion de euro pentru Drăguș la FCSB

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit care : „Știți că eu vă dau vești tare. Drăguș nu doar că e total nefericit de unde joacă, ne-a povestit Șumi mai devreme, din șase salarii nu și-a luat băiatul aproape niciun ban. A luat doar jumătate de salariu din șase, e supărat Drăguș”.

și a dezvăluit că i-ar face un salariu de un milion de euro lui Drăguș: „Să vină la FCSB! Gata, vorbește Șumi cu el, că este finul tău. Spune-i să vină la FCSB! (n.r. – Mai are de luat încă 5 milioane de euro de acum încolo) Asta este… După părerea mea, e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Eu așa cred!

Dacă vine la FCSB, Drăguș poate să câștige, cu tot cu primele din cupele europene, un milion de euro. Îi fac lui Drăguș asta. Lui așa o să îi fac! Dacă vrei să ți paradesc (n.r. – pe Rapid). Dacă nu vrea să vină, atunci nu are rost să discutăm…”, a încheiat Gigi Becali.

3,5 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș

7 partide a adunat atacantul în acest sezon la Eyupsor