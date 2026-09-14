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FCSB a făcut trei transferuri tari în ultimele zile din mercato. Roş-albaştrii i-au luat pe Meriton Korenica, Karlo Muhar şi : 1.000.000 de euro salariu pe an.

Denis Drăguş, debut la FCSB! Unde va juca atacantul

, dar are şanse mari să debuteze cu „lupii” la FCSB. În studio-ul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Răchită şi Eugen Neagoe au spus pe ce post ar putea să joace atacantul:

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„E destresat. La un milion de euro pe an… Marius Baciu e abia A7, nici A2 (n.r. antrenor secund) nu mai e. Dacă i-a zis Şumi lui Gigi să nu mai joace cu doi fundaşi, el e A2. Acum i-a spus că nu are ce să caute Drăguş în partea stângă. Şumi i-a zis. Îl cunoaşte mai bine”, a spus Răchită.

„Nu cred că e stresat. Dar dacă nu va marca goluri, va deveni stresat. El poate juca şi altceva decât vârf, număr 9. Şumi a lucrat cu el, îl cunoaşte. Drăguş poate juca număr 9 la o echipă care joacă pe contraatac. Care se deschide, care are spaţii. La o echipă ca FCSB care trebuie să îşi domine adversarul poate juca foarte bine şi în partea stângă, să intre în centru. FCSB, cu jucătorii pe care i-a adus, are un lot foarte valoros, la acelaşi nivel cu cel al Craiovei”, este de părere Neagoe.

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Mihai Stoichiţă laudă transferul la FCSB: „Va rezista presiunii lui Gigi”

Revenirea lui Denis Drăguş în fotbalul românesc este un câştig şi pentru echipa naţională. Mihai Stoichiţă susţine că atacantul este unul dintre cei mai importanţi jucători ai primei reprezentative şi e sigur că va face faţă presiunii de la FCSB:

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„Pentru mine, Drăguş este unul dintre cei mai importanţi jucători pe care îi avem. Dacă te uiţi la ce a fost înainte, gândeşte-te la ce a însemnat Drăguş. Când mai stai aproape de el şi vezi antrenamentul, execuţiile, sunt jucători rari. Faptul că a jucat extremă stângă şi vârf spune foarte multe.

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Titlul nu e adus de un jucător, e adus de o echipă. Nici Maradona, nici Messi n-au adus un titlu de unii singuri. La cum îl cunosc pe Drăguş, va rezista presiunii lui Gigi. Chiar dacă va avea momente în care nu va fi extraordinar pe teren, va rezista. Are un psihic puternic.

Eu cred că va ştii să îşi gestioneze emoţiile. Este foarte important acest aspect. Nu numai că a rezistat la Hagi, dar îşi doreşte să fie din nou sub comanda lui Gică Hagi. Are un anturaj în care se poate dezvolta la superlativ”, a spus Stoichiţă.

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Oltenii se tem de Drăguş: „Nu îmi place că e la FCSB”

Transferul lui Denis Drăguş la FCSB a băgat spaima în rivalii de la Universitatea Craiova. Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al echipei, a declarat că nu îi place că atacantul a ajuns în echipa roş-albastră:

„Pentru el, că intră într-un ritm de jocuri, este bine, dar mie nu îmi place că e la FCSB. Este fotbalist, cel puţin pentru România este un atacant de luat în seamă de toată lumea. Şi ceilalţi luaţi de FCSB.

Probabil că l-a ademenit cu ceva Gigi de a ajuns să joace la FCSB. Contractul a contat foarte mult. Este într-o posibilitate de a juca constant. Pentru mine, mai bine nu venea. Bineînţeles, e un punct de vedere personal. FCSB anul acesta se anunţa o pretendentă. Era clar. E mult îmbunătăţită ca echipă cu transferurile pe care le-au făcut”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.