Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Drăguș la FCSB?! S-a găsit soluția ca atacantul să semneze cu echipa lui Gigi Becali, așa cum „a simțit” Mihai Stoica. Exclusiv

Meme Stoica anunța că are o presimțire că Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Trabzonspor, va ajunge în cele din urmă la FCSB. Cristi Coste a dezvăluit pe ce se bazează conducătorul celor de la FCSB.
Cristi Coste, Flaviu Popa
28.08.2026 | 12:24
Denis Dragus la FCSB Sa gasit solutia ca atacantul sa semneze cu echipa lui Gigi Becali asa cum a simtit Mihai Stoica Exclusiv
breaking news
Denis Drăguș e tot mai aproape de FCSB.
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În urmă cu 24 de ore, Meme Stoica anunța, misterios, că are o „presimțire” că Denis Drăguș va ajunge la FCSB. Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a oferit mai multe detalii și a arătat pe ce se bazează, de fapt, Meme Stoica în predicția sa.

Denis Drăguș e tot mai aproape de FCSB! Cristi Coste a oferit toate detaliile transferului anului în România

Pe scurt, turcii ar putea să accepte să-l împrumute pe Drăguș la FCSB și să împartă salariul jucătorului 50/50 cu Gigi Becali. Așadar, patronul celor de la FCSB ar plăti pe an 750.000 de euro, turcii 750.000 de euro, iar jucătorul nu ar pierde niciun ban din salariu.

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Asta, în condițiile în care Gigi Becali e oricum dispus să îi ofere lui Drăguș un salariu anual de 1 milion de euro. „Sunt informații, încă din luna iulie v-am spus, că Drăguș și-a dat OK-ul să joace la FCSB. Totul depinde de această despărțire de Trabzonspor. Omul nu este nici atât de prins cu inima de fotbalul românesc ca să renunțe la 3 milioane de euro.

Cred că situația lui Drăguș la Trabzonspor e bătută în cuie. Nu va juca, indiferent că se va schimba antrenorul. Mai are doi ani de contract, înseamnă 3 milioane de euro. Ultima discuție, negocierile cu Trabzonspor, au fost ca Trabzon să-i dea 600.000 de euro să rezilieze, dar el nu a acceptat”, a explicat, pentru început, Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș poate ajunge la FCSB sub formă de împrumut fără să piardă niciun ban din salariul său imens

Cu toate acestea, salvarea poate să vină dină din soluția unui împrumut. Așadar, acesta este cel mai probabil scenariu, ca Denis Drăguș și Trabzonspor să accepte un împrumut la FCSB, după care să devină liber de contract în două sezoane.

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„A spus, între 600.000 de euro și 3 milioane de euro diferența este mare. Eu mă pregătesc, stau aici, dacă o să aveți nevoie de mine sunt dispus. Dacă nu, nu. Există totuși o șansă, ca să semneze la FCSB. La ce simte Memeul, să vină la FCSB. Șansa lui Drăguș se numește împrumut la FCSB.

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La care și turcii ar marja și Gigi Becali, cu salariul plătit jumate jumate de fiecare din ei. Asta înseamnă că dacă ar semna cu FCSB, Gigi Becali ar plăti 750.000 de euro, Trabzon 750.000 de euro, jucătorul nu pierde nimic. Gigi Becali care i-a promis salariu de 1 milion de euro.

Ar juca acest sezon la FCSB plătit de fiecare, apoi ar urma ultimul an de contract cu Trabzon. Ar putea juca, dacă și Gigi Becali și jucătorul sunt mulțumiți, nu ar pierde niciun ban nici Drăguș, ar câștiga și Gigi Becali, care a spus că i-ar da un 750.000 nu 1 milion. E singura soluție viabilă. Gigi Becali i-a transmis lui Drăguș, rămâne valabil ce ți-am promis, salariu de 1 milion”, a completat Cristi Coste.

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Denis Drăguș la FCSB?! S-a găsit soluția ca atacantul să semneze

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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