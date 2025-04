Denis Drăguș la Genoa, transferul bombă pregătit de Dan Șucu! Reacția lui Marius Șumudică: „Va ajunge în top 5 campionate din Europa!”. Toate detaliile. Exclusiv

Denis Drăguș, , a avut Se pare că există și vești bune pentru atacantul român, Horia Ivanovici anunțând în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Dan Șucu îl vrea pe Drăguș la Genoa din vară.

Transfer de senzație al lui Denis Drăguș la Genoa. Cum a reacționat Șumudică

Denis Drăguș este tânărul atacant român care a ajuns la echipa națională și care a stârnit interes și pentru cluburi din România precum Rapid sau chiar FCSB, care l-ar dori pentru o eventuală participare în Champions League.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a precizat faptul că Dan Șucu este gata să îl transfere pe Drăguș în Serie A, la Genoa, din vară. Marius Șumudică a reacționat instant.

„Mă bufnea și râsul când citeam că îl vrea domnul Gigi Becali”

„Șumi, vreau să te mai întreb ceva. Vei face omenește tot? Știu că e foarte greu, că e aproape imposibil, dar vei face omenește tot ce este posibil să încerci să-l aduci pe Drăguș?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

„Deci eu am vorbit cu Drăguș înainte de joc. N-a făcut un antrenament două-trei luni, având o problemă la genunchi. A fost forțat să intre, a intrat și s-a încărcat. Ca de obicei s-a încărcat pe bicepsul femural. Antrenamentele sunt de o intensitate teribilă în Turcia. Și s-a încărcat. Și îmi zicea nașule ce să fac? Să intru?

Și a intrat și a avut ghinionul ca în minutul 45 la un sprint să simtă o problemă musculară. Și la cinci minute după ce a intrat, când s-a dus la cabină sau când s-a dus să se schimbe, s-a dus, i-a pus gheață, primul m-a sunat pe mine și mi-a zis, nașule, m-am rupt. Zic, cum s-a întâmplat? Asta e problema. Eram, cred că, în autocar. Chiar plecasem de la aeroport, aterizasem. Și mi-a povestit.

Eu am o relație extraordinară. Și mă bufnea și râsul când citeam că vrea să dea domnul Gigi Becali și că ajunge la Gigi Becali. Nu există această variantă. Va ajunge într-un campionat puternic din informațiile mele și cred că va ajunge într-un campionat top 5!”, a spus inițial Marius Șumudică.

„Genoa va încerca în această vară să-l ia pe Drăguș!”

„Șumi, dă-mi voie să spun. Eu am niște informații. Am niște informații pe care le dau în premieră acum. Genoa îl vrea pe Drăguș! Eu am informații și asta puteți să o luați ca pe exclusivitate că Genoa va încerca în această vară să-l ia pe Drăguș.

Nu doar domnului Șucu îi place de Drăguș. Am înțeles că deja a fost vizionat și de Patrick Vieira. Și informația mea este că Genoa vrea să-l ia pe Drăguș și va demara tratativele când se termină campionatele. Să-l aducă pe Drăguș!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„El are nevoie de un singur lucru”

„Eu știu detaliile în legătură cu Drăguș, care are contract patru ani de zile și câștigă 1,5 milioane pe an, adică are un salariu, poate, printre cele mai mari de la Trabzon. Va fi foarte greu pentru orice echipă și de aceea și noi ieșim din calcul Rapid și FCSB-ul și oricine, eu cred că iese din calcul, fiindcă este un contract de 6 milioane timp de 4 ani. Plus că Trabzon nu dorește să-l împrumute, dorește să-l vândă și au plătit pe el aproape două milioane de euro.

El are nevoie de un singur lucru. Dacă simte confortul necesar și se simte, să zic așa, apropiat de antrenorul pentru care joacă, Drăguș este bombă de jucător din toate punctele de vedere, la toate calitățile pe care le are. Este un tip… care trebuie tot timpul să stai de vorbă cu el, care trebuie tot timpul să-l bagi în seamă, să simtă căldura, să se simtă important și atunci Drăguș are resurse nebănuite ca și atacant!”, a spus ulterior Marius Șumudică.

„Este Drăguș și restul!”

„Poate să joace la Genoa?”, a mai întrebat moderatorul. „Eu cred că face față. Este un jucător foarte puternic și ar fi un pas înainte și pentru echipa națională.

Eu am mai spus-o cu tot respectul pentru toți atacanții care sunt și în România și care au capacitatea să joace la echipa națională. Este Drăguș și restul!”, a fost concluzia lui Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.