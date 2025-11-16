La pământ! Denis Drăguș nu își revine după cartonașul roșu din Bosnia – România 3-1: ”N-a vorbit cu nimeni, nici cu familia”. Calvarul prin care trece la Eyupspor: „Niciun ban!”

ADVERTISEMENT

Abia intrat pe teren în partida Bosnia – România 3-1, Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu pentru o intervenție dură. Marius Șumudică a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a reacționat atacantul după acest moment.

Marius Șumudică, verdict după cartonașul roșu încasat de Denis Drăguș în Bosnia – România 3-1

Fostul tehnician Rapidului, care este și nașul de cununie al lui Denis Drăguș, nu a avut niciun dubiu că internaționalul român merita să fie eliminat, însă consideră că acesta nu și-a văzut adversarul.

”Există acea intervenție de cartonaș roșu (n.r. – la Marius Marin), care din punctul meu de vedere este roșu. Nu mai contează că este sânge sau nu este sânge, s-a scos lucrul ăsta.

Înaintea da, când se vedea sânge automat erai obligat să dai cartonaș roșu. Poți să-l zgârii, să-i curgă sânge de la arcadă și nu e de roșu. Dar asta este lovitură clară cu cotul, îi rupe urechea, îl coase, este cartonaș roșu.

După care și Denis (n.r. – Denis Drăguș), care nu se informează… Eu îl cunosc foarte bine, știu ce face. Tot vrea să oprească el mingea, se duce cu piciorul foarte sus, nu se informează, vine jucătorul advers… Nu-l vede și vrea și vrea să facă un procedeu care nu-și are rostul. E clar, e cartonaș roșu”, a declarat Șumudică, la .

Denis Drăguș, dărâmat din cauza eliminării de la Zenica

Marius Șumudică a explicat că Denis Drăguș nu i-a răspuns la mesajul pe care i l-a dat după întâlnirea de la Zenica și a dezvăluit că jucătorul nu a dorit să stea de vorbă cu nimeni, nici măcar cu familia.

”Intrarea lui Drăguș mi-a adus aminte săritură a lui Van Gaal în fața lui Ion Crăciunescu (n.r. – în finala Champions League din 1995), tot așa cu piciorul sus. Așa s-a dus și Drăguș, dar din păcate i-a smuls capul adversarului. Lovitura e violentă”, a spus Horia Ivanovici.

”Unde e sângele la adversar? De ce nu i-a spart capul dacă s-a dus cu crampoanele? Adică ăla cu cotul îi sparge capul și ăstuia de ce nu? E clar, este cartonaș roșu, este o neglijență a lui Denis, nu se informează.

(n.r. – Ai vorbit cu el?) I-am dat un mesaj. Era dărâmat, n-a vorbit cu nimeni, nici cu familia. Aseară nu i-a răspuns nici familiei. În carieră sunt momente din astea… I-am scris eu și nu mi-a răspuns”, a precizat Șumudică.

Denis Drăguș a făcut cea mai proastă alegere în vară

Marius Șumudică a explicat că Denis Drăguș traversează o perioadă extrem de dificilă în carieră. Pe lângă accidentarea care l-a ținut departe de teren mai bine de 2 luni, atacantul are mari întârzieri financiare, iar Eyupspor, echipa sa, se confruntă cu mari probleme.

”(n.r. – Am văzut imaginile alea extrem de dureroase cu el pe tunel plângând) El traversează și o perioadă delicată a vieții. Nu vreau să-i iau apărarea, dar de ce spun asta. El a plecat de la Trabzon unde îi era greu să joace, a avut 4 oferte și a ales-o pe cea mai proastă.

S-a dus la Eyupspor, o echipă care se bate la retrogradare și care . N-a primit niciun ban din vară până acum, nu e plătit, are 150.000 pe lună, iar el din respect zice: ‘Nu vreau să le fac rău’. Îl întreb: ‘Dar de ce nu le faci notificare?’.

El n-a primit niciun ban, i s-a dat în 6 luni o dată, adunați, vreo 80.000 din 900.000. Și el nu se duce din bun simți și zice: ‘Nu, că suntem în situația în care suntem, la retrogradare, mai vin și eu…’.

În al doilea rând, a fost accidentat două luni și jumătate. Și în al treilea rând, știți scandalul care a izbucnit săptămâna trecută în Turcia, cu arbitri, cu jucători suspendați, mafia pariurilor, în care singurul președinte de club care este reținut e președintele lor. Inevitabil, subconștientul tău lucrează”, a explicat el, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus, de fapt, Denis Drăguș înainte de Bosnia – România

Marius Șumudică a dezvăluit formațiile care l-au ofertat pe Denis Drăguș în vară, dar și discuția uluitoare care au avut-o chiar înaintea meciului de la Zenica și ce i-a zis atacantul că așteaptă de la joc.

”El a avut oferte de la Samsun, a avut Gaziantep să se întoarcă, a avut PAOK Salonic la Răzvan Lucescu și a avut Goztepe, o echipă care e pe locul 4. Și a ales Eyupspor. I-au spus că o să-l aducă cu banii la zi cu două zile înainte să-l aresteze pe patron. În momentul ăla e clar că nu ești…

Nu vrea să-i iau apărarea, , dar sunt lucruri care te apasă. El este un tip exuberant, vrea să demonstreze, să intre. Am vorbit cu el înainte de meci și mi-a zis: ‘Nașule, nu se poate, îi prind o dată în spatele lor pe viteză. Joacă Bîrligea, foarte bine, intru și eu 10-15 minute…’.

Eu știind toate problemele lui îi dădeam mai puține minute. Indiferent că este nepregătit sau că nu s-a antrenat în grup 2 luni, el la parametrii fizici este în primii 2-3”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.