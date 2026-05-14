Denis Drăguș, la un pas de un super transfer în Germania! „Are ofertă clară și din Arabia Saudită”. Salariul uriaș al jucătorului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Curg ofertele pentru Denis Drăguș (26 de ani), fotbalist împrumutat în acest sezon la Gaziantep. Atacantul român urmează să se întoarcă la Trabzonspor, dar are șanse mici să rămână acolo. Adrian Ilie a dezvăluit că Drăguș este dorit de un club în prima ligă a Germaniei.

Denis Drăguș, aproape de un transfer în Bundesliga

Cumpărat în vara lui 2025 de la Standard Liege în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro, Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în iunie 2028. Împrumutat în a doua parte a sezonului la internaționalul român se va întoarce la Trabzon. Marius Șumudică, care este nașul lui Drăguș, a dat ultimele detalii despre atacant.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce face Denis, a plecat de la Gaziantep, nu?) Păi mai avea o săptămână. El e împrumutat de Trabzon. Se duce înapoi acolo, mai are 2 ani de contract. (n.r. – Nu a rămas pentru Mirel?) Nu a rămas pentru Mirel. Mie mi-e să nu piardă și meciul ăsta Mirel și să nu rămână și Mirel pentru Gaziantep.

Are o problemă medicală și au convenit că trebuie să vină să se recupereze. Dar e ceva minor. Ca să fie pentru acțiunile echipei naționale, că e convocat la echipa națională. El a avut cea mai bună perioadă cu mine, când a marcat 16 goluri la Gaziantep și de atunci e într-un recul. Eu i-am zis și când s-a dus la Trabzon că nu e o echipă pentru el. La Trabzon, poți să câștigi 6 meciuri și dacă îl pierzi pe la 7-lea te aleargă. Pleci greu de acolo. E greu să se impună. Sunt jucători de mare valoare. Are un jucător de 18 ani, care are ofertă din Premier League, de 50 de milioane de lire. Vă dați seama la ce nivel este. Trabzon s-a calificat ieri în finala cupei. E un club greu, gen Rapid. E greu de jucat. I-am zis ‘Denis, nu o să îți fie ușor, dacă nu o să ai un antrenor care să fie cu tine, care să îți dea suport’.

ADVERTISEMENT

În momentul de față își dorește foarte mult să se întoarcă la Trabzon. Eu cred că Trabzon nu îl va opri. (n.r. – Există vreo șansă ca el să vină la FCSB, dacă Gigi pune banii jos?) Denis are salariu 1.575.000 pe an. El mai are de luat 3.150.000 pe doi ani. Cine poate să îi dea banii ăștia în România? Păi pentru banii ăștia aș alerga pe pistă după avioane că e aproape aeroportul la Trabzon lângă stadion. Unde să ia 3 milioane?”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie vrea să îl ducă pe Drăguș la o echipă de top în Germania

a jucat doar 26 de meciuri, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 1 assist. „Lasă că se găsește soluție. Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii. Pleacă în Germania împrumut. Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție”, a dezvăluit Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

„El mi-a zis ‘Vreau să joc nașule. Sunt dispus să renunț la 2-3 sute de mii. Vreau să mă duc să joc’”, a adăugat Șumudică. „El știe, că am vorbit. Eu lucrez cu oamenii pe care i-am adus și am vorbit și cu el. Caută o soluție exact așa să meargă împrumut un an de zile. Se potrivește mai mult în Germania decât în Turcia, din punctul meu de vedere”, a mai spus „Cobra”.

„Ce pot eu să spun e că are o ofertă de 1.500.000 dolari de la o echipă din Arabia Saudită. Asta știu clar. Dar nu știu cum pot arabii să îl scoată de la Trabzon. Are o ofertă clară, o echipă care îi dă 1.500.000 de dolari”, a conchis Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT