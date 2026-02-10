Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției

ADVERTISEMENT

a fost una plină de tensiune, mai ales la meciul dintre Gaziantep și Kasimpasa, în care Denis Drăguș a intrat pe teren în partea a doua și i-a chinuit pe fundașii adverși.

Reacția lui Drăguș despre incidentele din Turcia, unde a fost aproape de bătaie după meciul Gaziantep – Kasimapasa

Gazdele au jucat cu un om în minus din minutul 42, când Camara a văzut roșu direct, iar Denis Drăguș a fost trimis de antrenorul său pe gazon să reușească să țină de minge, în contextul în care Gaziantep avea avans, 2-1, pe tabelă. Internaționalul român a reușit acest lucru și i-a enervat la culme pe adversari, care l-au faultat dur în mai multe rânduri.

Totul a fost pe cale să degenereze în zona vestiarelor, acolo unde jucătorii de la Kasimpasa au vrut să-i aplice o corecție fizică românului, însă forțele de ordine au intervenit prompt și au oprit orice fel de incident posibil. Agentul lui Drăguș a dezvăluit că jucătorul său nu a fost vinovat cu nimic și totul a pornit de la frustrarea fotbaliștilor adverși.

„Din păcate, cine nu-l poate opri pe Denis pe teren, se enervează pe el în afara lui. Ar trebui, pur și simplu, să se antreneze mai mult ca să-i poată ține piept vitezei. Denis este un gentleman și are valori sportive. El condamnă acest gen de acțiuni. Dar e în regulă. Totul a trecut”, a spus Enrico Sposato pentru .

ÖZEL…

Maçtan hemen sonra soyunma odasına giden Gaziantep FK oyuncularına ara koridorda Kasımpaşalı futbolcular saldırdı. Polisler olayın dahada büyümesini engelledi. — Ali Budak (@AliBudakx)

4 meciuri și o pasă de gol are Drăguș la Gaziantep, club unde a fost împrumutat în această iarnă de la Trabzonspor.

Denis Drăguș, dorit de Gigi Becali la FCSB

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a recunoscut că ar fi dispus să plătească .

„Vorbesc ca principiu, ce aș reîncălzi. L-aș reîncălzi pe Drăguș, ca exemplu. El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist! Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el”, a spus Gigi Becali.