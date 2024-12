Denis Drăguş, mesaj de forţă după ce a aflat grupa României pentru Mondial: “Să avem în cap doar locul 1. Putem să luăm 4 puncte Austriei”. Exclusiv

România are o şansă uriaşă de a se califica la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. cu Austria, Bosnia, Cipru şi San Marino, iar echipa de pe primul loc va obţine biletele pentru Mondialul din SUA.

Denis Drăguş, mesaj războinic după ce a aflat grupa României pentru Mondial: “E o grupă care ne face să visăm”

Denis Drăguş, unul dintre oamenii de bază din naţionala “tricoloră” a declarat pentru FANATIK că este o grupă care ne face şi scopul tuturor este să fie ocuparea primului loc în grupă:

“Locul 1… trebuie să ne luptăm şi să avem în cap doar locul 1. Este o grupă cu adversari pe care putem să-i batem. Eu cred că dacă muncim, ne concentrăm şi rămânem uniţi ca până acum, putem să luăm patru puncte Austriei.

În primul rând, trebuie să luăm puncte cu toate echipele care sunt sub noi şi, repet, cred că putem să luăm patru puncte Austriei. Eu cred că Austria este sub Elveţia, apropo de grupa pe care noi am câştigat-o pentru Euro 2024.

Este o grupă care ne face să visăm, care ne dă speranţe că putem să ne calificăm direct la Campionatul Mondial şi să nu mai stăm la mâna barajului. Bineînţeles, va fi greu, meciurile se câştigă pe teren.

“Să muncim şi mai mult şi restul va face domnul Mircea Lucescu”

Împreună cu domnul Mircea Lucescu sunt convins că putem să facem performanţă şi să îndeplinim visul unei naţiuni, acela de a merge la Campionatul Mondial. Mai ales că, este un Mondial în Statele Unite ale Americii.

Practic, cercul destinului s-ar închide şi sunt convins că aşa cum s-a scris istorie în 1994 şi noi putem să scriem o pagină de poveste, tot în Statele Unite ale Americii. Chiar am un coleg austriac la Trabzonspor şi am început să ne tachinăm.

Am zis că o să-i batem de le sună apa în cap. El mi-a spus să stau liniştit, că nu le luăm niciun punct. Acum, vă daţi seama, este o mare rivalitate între noi. Trebuie să rămânem la fel, acelaşi grup.



Să muncim şi mai mult şi restul va face domnul Mircea Lucescu. Avem norocul să fim pregătiţi de un tehnician uriaş. Locul 1, acesta trebuie să fie obiectivul nostru”, a spus Denis Drăguş pentru FANATIK.