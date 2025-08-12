Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!”

Atacantul român a debutat deja pentru noua echipă în eșecul cu 1-4 din prima etapă cu Kayserispor. Edi Iordănescu a dezvăluit că l-a dorit pe Drăguș la Legia Varșovia, dar mutarea a picat.

ADVERTISEMENT

De ce a picat transferul lui Denis Drăguș la Legia Varșovia

Denis Drăguș este unul dintre atacanții români care s-a remarcat în ultimii ani, iar prestația de la EURO 2024 i-a adus un transfer la Trabzonspor, una dintre marile echipe ale Turciei. Evoluțiile sale în tricoul grupării de pe stadionul Huseyin Avni Aker nu au convins, astfel că a fost împrumutat la Eyupspor.

După ce , Edi Iordănescu a mai spus și că l-a dorit pe Denis Drăguș în Polonia, însă salariul său mult prea mare nu putea fi susținut de Legia.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă mă ajută cu ceva să mai vorbesc despre românii cu care am discutat. Un nume pot să îl dau, pentru că am văzut că a apărut public. Este vorba de Drăguș, cu care am fost în contact direct.

Ar fi fost un jucător util aici. Căutam un winger de viteză, de explozie, dar și cu calitate individuală. Dacă am fi putut găsi înțelegere între cluburi… El are un salariu foarte mare și pentru noi a fost foarte greu să îl putem susține. El a rămas în Turcia.

ADVERTISEMENT

„Dacă aduc un jucător român, trebuie să livreze, altfel lumea va înțelege greșit!”

Eu nu am făcut un target din a aduce români, dar în același timp mi-ar plăcea. Eu nu fug de ei, am încredere în jucătorul român și în potențialul lui. Îndrumați cum trebuie, cred că pot ajuta. Nu pot să îmi permit să aduc la nivelul acesta jucători doar ca să fac favoruri.

ADVERTISEMENT

Vreau să aduc jucători români cărora să le întind o mână, iar ei să ne ajute la rândul lor. Îmi doresc jucători de valoare. Dacă aduc un jucător român, trebuie să livreze, altfel lumea va înțelege greșit. Trebuie să aibă impact!”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT