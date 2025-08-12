Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!”

Edi Iordănescu l-a dorit personal pe Denis Drăguș la Legia Varșovia. De ce nu a mai ajuns atacantul român sub comanda tehnicianului cu care a lucrat la națională.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 13:40
Denis Dragus negocieri cu Legia Varsovia inainte de a ajunge la Eyupspor Edi Iordanescu a explicat de ce a cazut mutarea Aveam nevoie de el
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ratat Edi Iordănescu transferul lui Denis Drăguș la Legia Varșovia. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Denis Drăguș a semnat în această vară cu Eyupsor, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Atacantul român a debutat deja pentru noua echipă în eșecul cu 1-4 din prima etapă cu Kayserispor. Edi Iordănescu a dezvăluit că l-a dorit pe Drăguș la Legia Varșovia, dar mutarea a picat.

De ce a picat transferul lui Denis Drăguș la Legia Varșovia

Denis Drăguș este unul dintre atacanții români care s-a remarcat în ultimii ani, iar prestația de la EURO 2024 i-a adus un transfer la Trabzonspor, una dintre marile echipe ale Turciei. Evoluțiile sale în tricoul grupării de pe stadionul Huseyin Avni Aker nu au convins, astfel că a fost împrumutat la Eyupspor.

După ce a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a negociat intens cu Ianis Hagi, Edi Iordănescu a mai spus și că l-a dorit pe Denis Drăguș în Polonia, însă salariul său mult prea mare nu putea fi susținut de Legia.

„Nu știu dacă mă ajută cu ceva să mai vorbesc despre românii cu care am discutat. Un nume pot să îl dau, pentru că am văzut că a apărut public. Este vorba de Drăguș, cu care am fost în contact direct.

Ar fi fost un jucător util aici. Căutam un winger de viteză, de explozie, dar și cu calitate individuală. Dacă am fi putut găsi înțelegere între cluburi… El are un salariu foarte mare și pentru noi a fost foarte greu să îl putem susține. El a rămas în Turcia. 

„Dacă aduc un jucător român, trebuie să livreze, altfel lumea va înțelege greșit!”

Eu nu am făcut un target din a aduce români, dar în același timp mi-ar plăcea. Eu nu fug de ei, am încredere în jucătorul român și în potențialul lui. Îndrumați cum trebuie, cred că pot ajuta. Nu pot să îmi permit să aduc la nivelul acesta jucători doar ca să fac favoruri.

Vreau să aduc jucători români cărora să le întind o mână, iar ei să ne ajute la rândul lor. Îmi doresc jucători de valoare. Dacă aduc un jucător român, trebuie să livreze, altfel lumea va înțelege greșit. Trebuie să aibă impact!”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
