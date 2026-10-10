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Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre

Denis Drăguș ar putea fi noul căpitan al FCSB, iar vestea a fost primită bine de ultrașii de la Peluza Nord. Gheorghe Mustață, liderul galeriei, crede că această alegere ar fi una corectă.
Flaviu Popa
10.10.2026 | 13:59
Denis Dragus noul capitan al FCSB Reactia galeriei rosalbastre
EXCLUSIV FANATIK
Va fi Denis Drăguș noul căpitan al FCSB?
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Laurențiu Reghecampf anunță revoluția la FCSB și intenționează să-i ofere banderola de căpitan lui Denis Drăguș, fotbalist transferat după ce și-a încheiat socotelile cu Trabzonspor. Această mutare e aplaudată de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, care crede că alegerea e de bun augur.

Gheorghe Mustață crede că Laurențiu Reghecampf este varianta potrivită de antrenor pentru FCSB

De asemenea, Mustață e convins că echipa va arăta altfel după sosirea lui Laurențiu Reghecampf, mai ales că antrenorul a avut acum la dispoziție două săptămâni pentru a pune la punct ce a considerat de cuviință.

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„Pauză binevenită pentru Reghe, ca să-și dea seama ce are acolo. Pregătire fizică superbă, pregătire psihică și, cel mai important, unitatea pe care a creat-o în aceste săptămâni. Prietenia dintre ei, pentru că lipsea de la echipă acest lucru. A făcut un lucru extraordinar de bun. Sperăm să intre altfel motivați în teren. Unora le-a plăcut pregătirea asta, au spus că, în sfârșit, avem ce trebuie”, a declarat Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu am văzut declarația lui Muhar. A spus că a fost cea mai grea săptămână din cariera lui. Și a lucrat cu Petrescu! Asta zic”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii.  Cu toate acestea, Mustață nu crede că metodele lui Reghecampf sunt „spartane”, așa cum se vorbește, din contră.

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„O pregătire fizică normală, cum ar trebui să fie la o echipă. Așa trebuie să fie un jucător: pregătit fizic, apoi psihic, să existe moral de echipă, să știe că, atunci când intră în teren, toți sunt frați. Să nu mai țină cont de anumite lucruri, că eu sunt certat cu ăla. Atunci când ești certat cu un coleg, nu-ți mai arde să-i dai pase. Dar când există echipă, atunci înseamnă prietenie. Eu zic că Reghe i-a pus la punct pe toți”, a completat Mustață.

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Peluza Nord susține varianta Denis Drăguș căpitan la FCSB: „Mă bucur, foarte bine!”

Cât despre numirea lui Drăguș drept căpitan, acest lucru îi bucură pe ultrași. „Nu știu dacă se va schimba căpitanul. Noi avem foarte mare încredere în Reghe. Cu orice hotărâre pe care o ia, noi suntem de acord. Îl vom susține în totalitate, indiferent de orice. Orice hotărâre ia, noi îl susținem.

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Pe noi ne-a liniștit situația cu Reghe, nu ne mai interesează. O să vină și rezultatele, încet-încet. Important e că s-au luat niște măsuri, s-au pus niște condiții, se fac antrenamente perfecte. După aceea, vedem și ce urmează.  Mă bucur dacă-l pune pe Drăguș, foarte bine! Ne bucurăm să avem un jucător cu personalitate și care merită banderola aia.

Eu spun că Denis este un băiat care, din punctul meu de vedere, se încadrează peste tot. Atunci când te simți fotbalist, poți să mergi în orice vestiar. Trebuie să respecți regulile vestiarului. Este un băiat care știe ce vrea de la viața lui. Prin fotbalul pe care-l joacă, merită să fie și căpitan de echipă, dacă-l pune. Nu decidem noi. Decide Reghe, noi susținem tot ce face Reghe”, a explicat Mustață.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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