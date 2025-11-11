Sport

Denis Drăguș nu a uitat eșecul cu Bosnia de la București și vrea revanșa! Ce planuri are pentru meciul de la Zenica

Denis Drăguș este mai motivat ca niciodată să facă un meci perfect cu Bosnia-Herțegovina, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Ce obiective și-a stabilit atacantul pentru partida de la Zenica.
Răzvan Scarlat
11.11.2025 | 15:30
Denis Drăguș este motivat să facă un meci mare cu Bosnia-Herțegovina. Sursa foto: sportpictures.eu
Denis Drăguș a revenit printre “tricolori” și are planuri mari pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, din 15 noiembrie. S-a refăcut în urma accidentării care l-a ținut în afara lotului pentru partida cu Austria și este pregătit să-și dea și ultima picătură de energie sâmbătă, pe Stadionul “Bilino Polje”, din Zenica.

Denis Drăguș vrea revanșa cu Bosnia-Herțegovina. Cum are de gând să-i ajute pe “tricolori” la Zenica

În cadrul unui interviu acordat pentru frf.tv, Denis Drăguș a mărturisit că nici acum nu a trecut peste eșecul de la București cu Bosnia-Herțegovina, scor 0-1. A anunțat că “tricolorii” au o revanșă de luat în fața reprezentativei care se află pe locul 2 în grupă, cu trei puncte în fața României.

“Au un coleg la echipa de club, care e la naționala Bosniei, cu care am vorbit. Îmi spunea că nu știe cum a reușit echipa lui să câștige la București. I s-a părut și lui atmosfera incredibilă. Am pierdut nemeritat acel meci. Am avut mute ocazii, am dominat jocul după golul lor și cred că avem o revanșă de luat la Zenica”, a spus atacantul.

În continuare, Denis Drăguș a dezvăluit ce planuri are pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, pe care România este obligată că o câștige.

“Sper să-mi ajut echipa, indiferent că va fi cu goluri, cu pase, e un sentiment senzațional să marchezi pentru națională. Sper să merg, în continuare, pe același trend”, a precizat Drăguș.

Denis Drăguș este în continuare optimist vizavi de calificarea la Campionatul Mondial

Întrebat despre șansele de calificare pe care România le are la Campionatul Mondial din 2026, Denis Drăguș s-a arătat optimist, deși “tricolorii” sunt doar pe locul 3 în grupă.

“Depindem de rezultatele Austriei, dar e fotbal și se poate întâmpla orice. Am văzut atâtea scenarii și trebuie să credem până la final. Să ne câștigăm meciurile și se poate întâmpla orice.

Discutăm despre Campionatul Mondial de când au început preliminariile. În mintea fiecăruia este turneul final, ne imaginăm cum ar fi să fim acolo, să jucăm… important e să credem în primul rând și să vorbim despre asta”, a punctat atacantul.

Cum a trăit Denis Drăguș victoria senzațională cu Austria

Denis Drăguș și-a adus aminte și de partida cu Austria, câștigată de România în prelungiri, grație golului marcat de Virgil Ghiță. Din cauza unei probleme musculare, atacantul lui Eyüpspor a fost nevoit să vadă partida din tribună.

“Mi-am dorit mult să fiu alături de colegi. S-a creat un grup frumos și fiecare, indiferent dacă joacă sau că e pe bancă, toți ne susținem cum putem. Eram în tribună, alături de Nicu (n.r. Nicolae Stanciu) și ne pregăteam să coborâm, să mergem la vestiare.

Pe drum, am văzut centrarea și golul lui Ghiță cu capul. Am sărit, vorbeam cu Nicu să nu ne accidentăm mai rău. A fost frumos, am trăit un sentiment incredibil. Să dai gol în minutul 94 e ceva incredibil. Ne-am bucurat, am făcut un meci bun”, a spus Drăguș.

