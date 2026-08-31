ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, atacantul dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, a luat o decizie clară în privința transferului său. După plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone, șansele revenirii sale în SuperLiga păreau promițătoare, însă Horia Ivanovici a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, motivele pentru care acest transfer nu se va mai realiza.

Ce a decis Denis Drăguș în privința transferului la FCSB

Finalul lunii august părea să vină cu vești excelente pentru FCSB și, mai ales, pentru dorința lui Gigi Becali (68 de ani) de a-l înregimenta pe atacantul Denis Drăguș. Din Turcia a venit informația că cei de la Trabzonspor i-au dat undă verde românului să plece pe final de mercato. Din păcate pentru echipa din SuperLiga, sunt șanse infime ca Drăguș să vină în România.

ADVERTISEMENT

În ediția de luni, 31 august, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a oferit, în exclusivitate, o informație care lovește crunt în . Atacantul nu ar mai dori să revină în România. Motivul principal s-a „petrecut” în ultimele ore: plecarea lui Florin Tănase de la echipă.

„Șansele ca Drăguș să ajungă la FCSB sunt în momentul de față de 0,1%, motivul principal fiind plecarea lui Tănase de la FCSB. El cu Tănase au devenit prieteni la cataramă, ca frații. Au și făcut un mare concediu vara asta împreună cu familiile. Aseară, Drăguș a transmis că șansele sunt sub 1%, practic nule, să vină la FCSB. Repet, motivul principal pentru care nu vine, este faptul că Tănase a plecat”, a anunțat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Ce rol important a jucat Florin Tănase în ultimele luni, în încercarea de a-l convinge pe Drăguș să semneze cu FCSB

, era un pilon de bază în negocierile dintre Denis Drăguș și FCSB. Horia Ivanovici a mai dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că fostul „decar” al formației lui Gigi Becali făcea un lobby agresiv în încercarea de a-l convinge pe atacant să revină în țară.

ADVERTISEMENT

Drăguș era aproape convins să bată palma cu Gigi Becali, însă ultimele mișcări de trupe de la FCSB au aruncat totul în aer. „Drăguș, dacă venea, venea și pentru Tănase. Faptul că Tănase a plecat de la FCSB reduce spre zero șansele ca Drăguș să vină la FCSB. Cei doi erau prieteni la cataramă, iar Tănase făcea un lobby agresiv. A făcut un lobby în ultimele săptămâni, a vorbit tot timpul cu Drăguș să vină, să vină și aproape îl convinsese.

ADVERTISEMENT

Acum, plecarea lui Tănase este ca o bombă din-aia fragmentată, o grenadă fragmentată, care lovește în toate direcțiile și una dintre daune ele este asta, că Drăguș nu mai vine la FCSB pentru că a plecat Tănase”, a adăugat Horia Ivanovici.