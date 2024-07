Denis Drăguș, nuntă ca-n povești! De ce meniu rafinat au avut parte invitații: sarmalele nu au lipsit. Imagini de colecție. Foto+Video

, desfășurată într-un cadru grandios în apropierea Bucureștiului. Evenimentul a strâns laolaltă oaspeți de renume, inclusiv colegi de la națională ai fotbalistului român. Marius Șumudică a fost nașul celor doi miri.

Meniu rafinat la nunta lui Denis Drăguș

Invitații au fost răsfățați cu o experiență culinară excepțională la nunta lui Denis Drăguș și Vanessa. Evenimentul a debutat cu o selecție deosebită de gustări reci, printre care se numără pastrama de vită cu cimbru, piept de rață afumat și delicioasele tarte cu ciuperci de pădure. A urmat apoi un moment de rafinament cu file de sturion însoțit de risotto.

La felul principal, o paletă bogată de opțiuni a fost pusă la dispoziția oaspeților, inclusiv cotlet de porc la cuptor marinat și piept de pui învelit în bacon, fiecare preparat fiind însoțit de garnituri deosebit de gustoase, cum ar fi cartofii aromatizați cu unt și usturoi, completate de un sos subtil de gălbiori. Nu au lipsit nici sarmalele, care au completat perfect festinul culinar.

Denis Drăguș a avut parte de invitați de renume la nunta sa, printre care s-au numărat colegii săi de la naționala României, însoțiți de soțiile și iubitele lor. Denis Alibec a postat pe contul său personal de Instagram o fotografie în care apăreau proaspătul mire alături de Niușor Stanciu, Radu Drăgușin, Florinel Coman și Alex Băluță.

Marius Șumudică: ”Am avut șansa să întâlnesc un băiat extraordinar”

Denis și Vanessa Drăguș l-au avut naș pe Marius Șumudică. Acesta i-a fost antrenor lui Denis la Gaziantep și cei doi au păstrat o legătură extrem de strânsă de-a lungul timpului. Șumudică a dorit să îi transmită felicitări finului său, pe care îl consideră un om extraordinar.

”Am avut șansa să întâlnesc un băiat extraordinar, un caracter extraordinar, mi-a fost aproape la Gazintep. I-a fost și rușine la un moment dat să îmi spună (n.r. să îi fie naș), dar a fost plăcerea lui.

Eu nu aș fi vrut să fac lucrul ăsta, pentru că în fotbal se interpretează, dar țin prea mult la el, face parte din familia mea. Denis este ceva aparte, este un băiat deosebit.

De fiecare dată când mă întâlnesc cu el îmi spune că datorită mie a ajuns unde este acum. Nu este adevărat. Este meritul lui. A dat peste un antrenor român care a crezut mereu în români. L-am trecut pe buletin acum. Sunt ca tatăl lui acum. Mă bucur că sunt alături acum de el și familia lui”, a spus Marius Șumudică de la fața locului.

Edward Iordănescu, marele absent

a ținut să le mulțumească colegilor săi pentru că au onorat invitația la eveniment și speră ca acesta să fie un succes deplin. Selecționerul României, Edward Iordănescu nu a putut participa la nunta lui Denis și Vanessa.

„Mă bucur că am colegii alături de mine, mai ales că a fost totul foarte din scurt. Mă bucur că în această zi am alături de mine oameni speciali, oameni alături de care am trăit lucruri incredibile. Au venit toți invitații. Mă gândeam că poate pentru unii va fi dificil. Din păcate sau din fericire, selecționerul are nevoie de puțin timp de vacanță, de aceea nu e aici”, a spus Drăguș.

