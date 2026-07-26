Sport

Denis Drăguș, OUT! Decizie categorică a lui Trabzonspor în ziua în care joacă FCSB

Ce decizie au luat turcii de la Trabzonspor în ceea ce-l privește pe Denis Drăguș și cum pot profita cei de la FCSB.
Dragos Petrescu
26.07.2026 | 17:31
Denis Dragus OUT Decizie categorica a lui Trabzonspor in ziua in care joaca FCSB
ULTIMA ORĂ
Denis Drăguș, OUT de la Trabzonspor pentru amicalul cu Eintracht Frankfurt // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Veste proastă pentru Denis Drăguș, atacantul în vârstă de 27 al celor de la Trabzonspor. Deși a fost selectat în lotul care a făcut deplasarea în cantonamentul din Austria alături de gruparea otomană, internaționalul român nu a prins nici măcar banca la amicalul disputat de echipa lui Fatih Tekke împotriva nemților de la Eintracht Frankfurt.

Denis Drăguș, OUT din lotul lui Trabzonspor pentru amicalul cu Eintracht Frankfurt!

După cum se cunoaște deja foarte bine, atacantul român încă se află sub contract cu Trabzonspor, însă toate informațiile din prezent duc spre o despărțire a sa de clubul turc. Cel mai recent semn a venit chiar astăzi, în ziua în care trupa lui Fatih Tekke a disputat un meci de pregătire împotriva celor de la Eintracht Frankfurt, iar acesta nu a fost trecut pe foaia de joc.

ADVERTISEMENT

În același timp, presa din Turcia a anunțat aproape în unanimitate faptul că Drăguș nu face parte din planurile formației din Trabzon pentru noua stagiune. În acest context, Marius Baciu, antrenorul de la FCSB, a transmis că îl așteaptă pe fotbalistul în vârstă de 27 de ani la antrenamentele lui FCSB și, de asemenea, a vorbit și despre modul în care ar urma să gestioneze eventuala concurență acerbă dintre jucători în compartimentul ofensiv al fostei campioane din SuperLiga.

Gigi Becali i-a promis lui Denis Drăguș un salariu colosal la FCSB!

Patronul fostei campioane din România încearcă să-l ademenească pe atacant în SuperLiga cu un salariu fabulos. Astfel, dacă va semna cu FCSB, Drăguș ar urma să câștige nu mai puțin de 1 milion de euro pe sezon, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Cu tot cu bonusurile de performanță, internaționalul român va ajunge la 1,5 milioane de euro anual.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

Latifundiarul din Pipera este gata să-i acorde jucătorului un bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League, cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată. În sezonul trecut, cumulat, Drăguș a evoluat în 24 de meciuri în toate competițiile pentru Eyupspor și Gaziantep, la ambele echipe fiind împrumutat de către Trabzonspor, timp în care a izbutit să înscrie doar două goluri și să ofere o singură pasă decisivă, toate acestea fiind reușite pentru actuala echipă a lui Mirel Rădoi. În prezent, el este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Momente șocante în MLS! Colegul lui Lionel Messi a fost transportat la spital...
Fanatik
Momente șocante în MLS! Colegul lui Lionel Messi a fost transportat la spital în stare de inconștiență. Video
Simone Tempestini, oprit de Poliţie în Raliul Poloniei şi sancţionat de organizatori. Incident...
Fanatik
Simone Tempestini, oprit de Poliţie în Raliul Poloniei şi sancţionat de organizatori. Incident incredibil
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în...
Fanatik
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce i-a dezvăluit Andra: ”Asta mi s-a părut, iar ea mi-a confirmat”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!