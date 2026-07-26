Denis Drăguș, OUT! Decizie categorică a lui Trabzonspor în ziua în care joacă FCSB

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Veste proastă pentru Denis Drăguș, atacantul în vârstă de 27 al celor de la Trabzonspor. Deși a fost selectat în lotul care a făcut deplasarea în cantonamentul din Austria alături de gruparea otomană, internaționalul român nu a prins nici măcar banca la amicalul disputat de echipa lui Fatih Tekke împotriva nemților de la Eintracht Frankfurt.

Denis Drăguș, OUT din lotul lui Trabzonspor pentru amicalul cu Eintracht Frankfurt!

După cum se cunoaște deja foarte bine, , însă toate informațiile din prezent duc spre o despărțire a sa de clubul turc. Cel mai recent semn a venit chiar astăzi, în ziua în care trupa lui Fatih Tekke a disputat un meci de pregătire împotriva celor de la Eintracht Frankfurt, iar acesta nu a fost trecut pe foaia de joc.

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În același timp, presa din Turcia a anunțat aproape în unanimitate faptul că Drăguș nu face parte din planurile formației din Trabzon pentru noua stagiune. În acest context, Marius Baciu, antrenorul de la FCSB, și, de asemenea, a vorbit și despre modul în care ar urma să gestioneze eventuala concurență acerbă dintre jucători în compartimentul ofensiv al fostei campioane din SuperLiga.

Gigi Becali i-a promis lui Denis Drăguș un salariu colosal la FCSB!

Patronul fostei campioane din România încearcă să-l ademenească pe atacant în SuperLiga cu un salariu fabulos. Astfel, dacă va semna cu FCSB, . Cu tot cu bonusurile de performanță, internaționalul român va ajunge la 1,5 milioane de euro anual.

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Latifundiarul din Pipera este gata să-i acorde jucătorului un bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League, cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată. În sezonul trecut, cumulat, Drăguș a evoluat în 24 de meciuri în toate competițiile pentru Eyupspor și Gaziantep, la ambele echipe fiind împrumutat de către Trabzonspor, timp în care a izbutit să înscrie doar două goluri și să ofere o singură pasă decisivă, toate acestea fiind reușite pentru actuala echipă a lui . În prezent, el este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.