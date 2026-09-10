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Denis Drăguș (27 de ani) nu a apucat încă să debuteze la FCSB, însă Gigi Becali știe deja cu cât vrea să-l vândă mai departe. Omul de afaceri este pregătit să se folosească timp de un an și jumătate de el, plătindu-i un salariu „regesc” pentru SuperLiga României, după care, bineînțeles, să facă și profit.

Suma de transfer pe care Gigi Becali i-a stabilit-o lui Denis Drăguș

Ca orice jucător din curtea lui Gigi Becali, Denis Drăguș are un preț bine stabilit. El a acceptat să semneze cu FCSB pentru un salariu de 1 milion de euro stagional, în condițiile în care a fost adus liber de contract, însă, în ciuda sumei record, clauza sa de reziliere nu este una uriașă.

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Suma pe care patronul roș-albaștrilor o cere în schimbul său este una chiar decentă și nu ajunge la ordinul zecilor de milioane, așa cum omul de afaceri obișnuia să pună clauză fiecărui fotbalist care reușea să înscrie în două etape consecutive. : „mă folosesc de el, după care vreau să fac profit”.

„Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. – Korenica și Muhar). Singurul de pe urmă căruia vreau să câștig bani este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig cu el, fac rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane de euro”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Patronul FCSB i-a fixat și un obiectiv de goluri lui Denis Drăguș în acest sezon

Chiar dacă Denis Drăguș a pierdut deja 8 etape și, cel mai probabil, va mai avea nevoie de timp pentru a-și intra în ritm, mai ales că el a fost inactiv în ultima perioadă, Gigi Becali are pretenții mari de la atacantul internațional român.

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„Garita e foarte puternic, ceea ce doream eu, dar este Drăguș care, în opinia mea, va marca 25 de goluri anul acesta. La fotbal trebuie statistică! Oamenii întreabă câte goluri a marcat. E atacant, da? Cifrele sunt foarte importante. Eu l-am luat, acum nu pot să spun 100%, eu l-am văzut numai atacant de bandă. Așa mi-a plăcut mie de el. Când ia mingea din bandă și trece în viteză parcă nu stă nimeni în fața lui”, a declarat Gigi Becali, la