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Ce se întâmplă cu Denis Drăguș după accidentare. Cum a fost surprins în timpul primului antrenament al lui Reghecampf la FCSB. Foto

Exclus din lotul echipei naționale din cauza accidentării pe care a suferit-o la meciul cu U Craiova, Denis Drăguș a fost prezent la primul antrenament la FCSB a lui Laurențiu Reghecampf
Cristian Măciucă
24.09.2026 | 17:07
Ce se intampla cu Denis Dragus dupa accidentare Cum a fost surprins in timpul primului antrenament al lui Reghecampf la FCSB Foto
SPECIAL FANATIK
Ce se întâmplă cu Denis Drăguș după accidentare. Cum a fost surprins în timpul primului antrenament la FCSB. FOTO: Fanatik
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) condus primul său antrenament în calitate de antrenor la FCSB. La prima ședință de pregătire a tehnicianului a participat și accidentatul Denis Drăguș (27 de ani), care a avut parte de un program separat.

Ce a făcut Denis Drăguș la primul antrenament al lui Reghecampf la FCSB

FANATIK a asistat la prima conferință de presă a lui Laurențiu Reghecampf după revenirea la FCSB. Site-ul nostru a anunțat în exclusivitate că tehnicianul în vârstă de 51 de ani e alesul lui Gigi Becali pentru a îl înlocui pe Marius Baciu. După ce a oferit declarații jurnaliștilor, cu care a avut și mici contre, Reghe a permis accesul presei al antrenament timp de 15 minute.

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La ședința de pregătire a participat inclusiv Denis Drăguș, fotbalistul care a ieșit accidentat din U Craiova – FCSB 5-0. Întors din cantonamentul naționalei, acolo unde staff-ul lui Hagi a stabilit că atacantul nu îi poate ajuta pe „tricolori”, Drăguș a avut program special la FCSB. Internaționalul român a mers și s-a pregătit alături de kinetoterapeutul Ovidiu Kurti. Denis Drăguș a părut într-o dispoziție bună. Nu a dat semne că ar fi în suferință și nici nu a șchiopătat.

denis drăguș
Denis Drăguș la antrenament FCSB. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Drăguș, accidentare ca a lui Kylian Mbappe

Denis Drăguș s-a accidentat în prima repriză din meciul U Craiova – FCSB 5-0, iar Mihai Stoica a dat detalii despre starea de sănătate a atacantului. Momentan, nu se știe cu exactitate când va putea reveni pe gazon fotbalistul cu un salariu de 1.000.000 de euro pe sezon. „Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc dacă este ceva mai grav. Poate fi mai mult, însă nu cred că este atât de grav”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

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picioare denis drăguș
Picioarele lui Denis Drăguș. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Următorul meci al FCSB-ului, primul la care va debuta Laurențiu Reghecampf, este programat după pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Roș-albaștrii vor primi vizita Oțelului Galați, luni, 10 octombrie, de la ora 21:30. FCSB e pe locul 10 după 10 etape, la 11 lungimi de liderul Dinamo.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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