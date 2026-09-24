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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) condus primul său antrenament în calitate de antrenor la FCSB. La prima ședință de pregătire a tehnicianului a participat și accidentatul Denis Drăguș (27 de ani), care a avut parte de un program separat.

Ce a făcut Denis Drăguș la primul antrenament al lui Reghecampf la FCSB

FANATIK a asistat la după revenirea la FCSB. Site-ul nostru a anunțat în exclusivitate că tehnicianul în vârstă de 51 de ani . După ce a oferit declarații jurnaliștilor, cu care a avut și mici contre, Reghe a permis accesul presei al antrenament timp de 15 minute.

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La ședința de pregătire a participat inclusiv Denis Drăguș, fotbalistul care a ieșit accidentat din U Craiova – FCSB 5-0. Întors din cantonamentul naționalei, acolo unde staff-ul lui Hagi a stabilit că atacantul nu îi poate ajuta pe „tricolori”, Drăguș a avut program special la FCSB. Internaționalul român a mers și s-a pregătit alături de kinetoterapeutul Ovidiu Kurti. Denis Drăguș a părut într-o dispoziție bună. Nu a dat semne că ar fi în suferință și nici nu a șchiopătat.

Drăguș, accidentare ca a lui Kylian Mbappe

Denis Drăguș s-a accidentat în prima repriză din meciul U Craiova – FCSB 5-0, iar Momentan, nu se știe cu exactitate când va putea reveni pe gazon fotbalistul cu un salariu de 1.000.000 de euro pe sezon. „Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc dacă este ceva mai grav. Poate fi mai mult, însă nu cred că este atât de grav”, a declarat Mihai Stoica la

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Următorul meci al FCSB-ului, primul la care va debuta Laurențiu Reghecampf, este programat după pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Roș-albaștrii vor primi vizita Oțelului Galați, luni, 10 octombrie, de la ora 21:30. FCSB e pe locul 10 după 10 etape, la 11 lungimi de liderul Dinamo.

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