Denis Drăguș, pus la zid de omul care l-a anihilat pe Maradona: ”Nu e un jucător de colectiv”

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Fără gol sau pasă decisivă în cele patru meciuri jucate în tricoul FCSB, Denis Drăguș (27 de ani) este departe de ce se aștepta de la el. Atacantul ”roș-albaștrilor” este tot mai criticat, iar pe lista contestatarilor s-a înscris și Iosif Rotariu (64 de ani).

Val de critici pentru Denis Drăguș

Fostul fotbalist, care l-a anihilat pe marele Diego Maradona în meciul România – Argentina 1-1 de la Cupa Mondială din 1990, a remarcat faptul că Drăguș este extrem de individualist și consideră că cei de la FCSB ar trebui să-și pună întrebări din cauza deselor accidentări ale jucătorului.

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”Văd că Drăguș se accidentează foarte des. Este o problemă. Când nu ai continuitate, trebuie să-ți pui un semn de întrebare ca antrenor, ca președinte. Înseamnă că are o problemă. Unde e problema, nu știu. El are calități, a jucat foarte bine când a fost mai tânăr, dar în ultima perioadă se întâmplă niște lucruri care dau un semn de îndoială. Se accidentează foarte des.

Într-adevăr, e un jucător care poate să câștige meciul de unul singur, dar e mult prea individualist. Nu e un jucător de colectiv, de grup. Nu e un jucător care să dea pase decisive. El încearcă mult de unul singur. Cred că va trece ceva timp (n.r. – până când va deveni un jucător important pentru FCSB și echipa națională)”, a declarat Iosif Rotariu, pentru .

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Întrebat cum ar fi reacționat la individualismul lui Denis Drăguș dacă ar fi fost coechipier cu acesta, Rotariu a glumit și a precizat că nu ar mai ajuns să facă nimic pentru că jucătorul ar fi fost luat în primire de Marius Lăcătuș. ”În vestiarul în care am fost eu, nu apucam eu să-i spun. Lăcă îl trimitea la baie, la vestiar, de la antrenamente. La noi nu se întâmpla așa ceva”, a spus el.

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Huiduit de fanii FCSB

Entuziasmat după ce a reușit transferul lui Denis Drăguș, Gigi Becali și-a mai pierdut din avânt ca urmare a evoluțiilor modeste ale jucătorului. Intrat la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a precizat că atacantul are o mare problemă prin faptul că își dorește foarte mult să finalizeze toate fazele și a dezvăluit că .

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Evoluțiile modeste ale internaționalului român au fost taxate și de fanii ”roș-albaștrilor”. Prezenți pe Arena Națională la înfrângerea cu Corvinul, scor 0-1, din etapa a 15-a a SuperLigii, aceștia .

Drăguș s-a accidentat din nou

După ce a stat o perioadă îndelungată în afara terenului ca urmare a accidentării suferite la partida cu Universitatea Craiova, a doua a sa în tricoul FCSB, Denis Drăguș are din nou probleme medicale.

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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, la ședința de pregătire de miercuri, 11 noiembrie, și a ieșit imediat din antrenament. Drăguș a mers în miez de noapte la un cabinet medical pentru a efectua investigații suplimentare.

Problemele s-au dovedit a fi de ordin muscular, iar FANATIK a aflat că . Ținând cont că SuperLiga este întreruptă pentru meciurile naționalei și dacă nu este nimic grav, Drăguș ar putea fi recuperat la timp pentru partida din deplasare cu FC Argeș, programată duminică, 22 noiembrie.