Denis Drăguș rămâne optimist după Belgia – România 2-0: “Mergem să ne calificăm”. Cum a caracterizat susținerea fanilor

, scor 3-0. “Diavolii” au deschis scorul încă din minutul 2, prin Tielemans și au avut și alte ocazii mari. Pe final de meci, De Bruyne a stabilit scorul final, finalizând o degajare de la portarul Casteels.

Denis Drăguș rămâne optimist după Belgia – România 2-0

În ciuda înfrângerii, Denis Drăguș e mândru e cum a arătat naționala României. Atacantul tricolorilor a avut o evoluție bună în prima repriză și e convins că .

“Am intrat mai greu în meci, am luat repede gol, dar am arătat că puteam marca, am avut ocazii. Am întâlnit o echipă extraordinară, cu jucători de calitate incredibilă. Cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, puteam să egalăm. Acum trebuie să analizăm, să vedem ce putem face la următorul meci și să mergem să ne calificăm.

România trebuie să sufere până la ultimul meci, asta am zis încă din calificări. Ne-am obișnuit așa, să ne fie greu, dar am arătat că la final am fost fericiți. Am încredere în echipă. Am pierdut contra unei echipe foarte bune. Trebuie să luăm lucrurile bune și să mergem la următorul meci să ne calificăm”, a declarat Drăguș la Protv.

Atacantul naționalei a fost impresionat de susținerea fantastică a celor peste 20.000 de suporteri români prezenți pe stadionul din Koln: “Senzaționali! La cu totul alt nivel. Nu cred că am văzut altceva asemăntor la o altă echipă la acest European”.

Cum se califică România în optimile EURO 2024

Naționala României se poate califica în optimi chiar și la înfrângere cu Slovacia, în funcție de rezultatele din ultima etapă din celelalte grupe. Victoria cu Ucraina, din primul meci din grupa E, ne poate duce mai departe chiar dacă nu vom mai obține niciun punct

În grupa E toate echipele au câte trei puncte după cele două etape. Interesant este că un egal în meciul următor ar califica atât România, cât și Slovacia. La egal, România și Slovacia termină pe primele două locuri, în cazul în care Belgia și Ucraina remizează.

Dacă pierdem cu Slovacia, avem nevoie ca Belgia să o bată pe Ucraina pentru a nu termina pe ultimul loc. Ultima etapă din grupă va fi una de foc.