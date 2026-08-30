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Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de Gigi Becali

Denis Drăguș a primit două oferte de până la 1,3 milioane de euro în ultima săptămână, însă atacantul român a decis să le refuze. Marius Șumudică a explicat motivul.
Tibi Cocora
30.08.2026 | 20:40
Oferte pentru Denis Dragus 1300000 de euro Decizia luata de atacantul dorit de Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș a primit două oferte de până la 1,3 milioane de euro în ultima săptămână, însă atacantul român a decis să le refuze. Foto: Colaj Fanatik.
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Denis Drăguș continuă să fie unul dintre numele care atrag atenția în această perioadă de mercato, iar atacantul român a avut deja pe masă propuneri financiare extrem de importante. Dorit și de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român a luat, însă, o decizie clară în privința viitorului său, după ce a primit două oferte mai mult decât interesante în ultima săptămână.

Denis Drăguș a refuzat două oferte de până la 1,3 milioane de euro

Marius Șumudică a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Denis Drăguș a fost dorit de două cluburi din zona Golfului, din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Chiar dacă propunerile financiare erau de peste un milion de euro, atacantul a ales să le refuze, nemulțumit de nivelul sportiv al echipelor interesate.

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„Dăguș nu vine în țară pentru un milion jumate. A avut două oferte săptămâna trecută, una din Arabia Saudită și una din Emirate, dar le-a refuzat pe amândouă. Două oferte, în jurul a 1.2 milioane – 1.3 milioane. Erau echipe de mijlocul calsamentului și a refuzat să ajungă acolo“, a dezvăluit Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, detalii despre mult discutatul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB

După ce a criticat vehement cedarea sub formă de împrumut a lui Daniel Bîrligea la Frosinone pentru doar 1,5 milioane de euro, tehnicianul de la CFR Cluj s-a arătat sceptic în privința sosirii lui Denis Drăguș la FCSB.

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”Transferul lui Bîrligea e făcut pe bani puțini,. N-ai voie. Adică nu știu, Gigi știe cel mai bine. Eu nu pot să-i fac politica domnului Gigi Becali. El știe cel mai bine cum calculează. Dar dacă tu dai cel mai bun jucător al tău, vârful de atac, pe 1.500.000 și abia recuperezi banii pe care i-ai dat pe Boutoutaou, lasă-mă să cred că e un management defectuos.

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(n.r. – E cale liberă pentru Drăguș după plecarea lui Bîrligea?) Eu orice spun despre Drăguș este interpretat. Eu vorbesc zilnic cu el, nu mă ascund, este finul meu, este familia mea. Țin la ei ca la familia mea, vorbesc cu el și încerc să îl duc pe drumul care trebuie.

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E adevărat că el trebuie să joace. Este momentul în care el trebuie să joace. Dar nu poți să renunți la o sumă atât de mare numai de dragul de a juca. În momentul în care pierzi o sută, două, trei sute de mii la contractul pe care îl ai, poate e de acceptat, dar nu se poate din trei milioane Trabzon să te cheme să-și spună că îți dă șase sute de mii. Nu se poate”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

 

 

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