Denis Drăguș, refuzat de o nou-promovată din Turcia! Cade și varianta FCSB?

Două dintre dorințele patronului FCSB din acest sezon au fost Florinel Coman și Denis Drăguș, dar în final s-ar putea ca niciunul dintre aceștia să nu li se alăture roș-albaștrilor. Dacă varianta Florinel Coman a căzut rapid, pentru Denis Drăguș au existat speranțe până în prezent, însă turcii și-au pierdut răbdarea.
Deși între FCSB și Trabzonspor au existat tatonări pentru Denis Drăguș, turcii și-au dat seama că nu au nicio șansă să scoată vreo sumă de bani din partea clubului patronat de Gigi Becali. Omul de afaceri și-l dorește cu ardoare pe internaționalul român, însă cu toate acestea nu vrea să plătească o sumă de transfer.
Cei de la FCSB se bazează pe faptul că Denis Drăguș nu mai are viitor la Trabzonspor, însă echipa din Superliga Turciei nu vrea să-l cedeze gratis, ținând cont că el mai are doi ani de contract. Drăguș și un alt jucător al lui Trabzon au fost oferiți la o nou-promovată din Turcia, care i-a refuzat elegant.
„John Lundstram și Denis Drăguș de la Trabzonspor au fost propuși către Erzurumspor FK. Totuși, Erzurumspor FK nu a privit cu interes niciunul dintre cei doi jucători”, a explicat jurnalistul turc Orkun Çizmeli.
Fără evoluții bune de la EURO 2024 încoace, majoritatea echipelor se feresc să ofere o sumă de transfer pentru Denis Drăguș. Deși a arătat bine la Campionatul European și a prins transferul de la Gaziantep la Trabzonspor, el nu a confirmat la una dintre cele mai puternice echipe din Superliga Turciei.
După ce la Trabzonspor a înscris doar două goluri în sezonul 2024/2025, el a fost împrumutat în stagiunea recent încheiată. Prima jumătate a sezonului și-a petrecut-o la Eyupspor, iar cea de-a doua jumătate la Gaziantep. În 23 de meciuri în campionatul Turciei, el nu a înscris niciun gol, iar acest lucru îi scade considerabil cota. Având în vedere că FCSB s-a întărit pe poziția de atacant cu Garita, iar echipa a fost eliminată din cupele europene, este puțin probabil ca mutarea lui Drăguș la București să se mai realizeze.