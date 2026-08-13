Sport

Denis Drăguș, refuzat de o nou-promovată din Turcia! Cade și varianta FCSB?

Gigi Becali și-l dorește pe Denis Drăguș, însă doar dacă-l poate aduce fără sumă de transfer. Internaționalul român mai are contract cu Trabzonspor, iar turcii nu vor să-l piardă gratis
Ciprian Păvăleanu
13.08.2026 | 15:21
Denis Dragus refuzat de o noupromovata din Turcia Cade si varianta FCSB
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Denis Drăguș a fost propus de Trabzonspor la o nou-promovată din Superliga Turciei. Foto: Colaj FANATIK
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Două dintre dorințele patronului FCSB din acest sezon au fost Florinel Coman și Denis Drăguș, dar în final s-ar putea ca niciunul dintre aceștia să nu li se alăture roș-albaștrilor. Dacă varianta Florinel Coman a căzut rapid, pentru Denis Drăguș au existat speranțe până în prezent, însă turcii și-au pierdut răbdarea.

Denis Drăguș, propus la echipe din Superliga Turciei. Trabzonspor nu o mai așteaptă pe FCSB

Deși între FCSB și Trabzonspor au existat tatonări pentru Denis Drăguș, turcii și-au dat seama că nu au nicio șansă să scoată vreo sumă de bani din partea clubului patronat de Gigi Becali. Omul de afaceri și-l dorește cu ardoare pe internaționalul român, însă cu toate acestea nu vrea să plătească o sumă de transfer.

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Cei de la FCSB se bazează pe faptul că Denis Drăguș nu mai are viitor la Trabzonspor, însă echipa din Superliga Turciei nu vrea să-l cedeze gratis, ținând cont că el mai are doi ani de contract. Drăguș și un alt jucător al lui Trabzon au fost oferiți la o nou-promovată din Turcia, care i-a refuzat elegant.

„John Lundstram și Denis Drăguș de la Trabzonspor au fost propuși către Erzurumspor FK. Totuși, Erzurumspor FK nu a privit cu interes niciunul dintre cei doi jucători”, a explicat jurnalistul turc Orkun Çizmeli.

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Transferul lui Denis Drăguș la FCSB este sub semnul întrebării

Fără evoluții bune de la EURO 2024 încoace, majoritatea echipelor se feresc să ofere o sumă de transfer pentru Denis Drăguș. Deși a arătat bine la Campionatul European și a prins transferul de la Gaziantep la Trabzonspor, el nu a confirmat la una dintre cele mai puternice echipe din Superliga Turciei.

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După ce la Trabzonspor a înscris doar două goluri în sezonul 2024/2025, el a fost împrumutat în stagiunea recent încheiată. Prima jumătate a sezonului și-a petrecut-o la Eyupspor, iar cea de-a doua jumătate la Gaziantep. În 23 de meciuri în campionatul Turciei, el nu a înscris niciun gol, iar acest lucru îi scade considerabil cota. Având în vedere că FCSB s-a întărit pe poziția de atacant cu Garita, iar echipa a fost eliminată din cupele europene, este puțin probabil ca mutarea lui Drăguș la București să se mai realizeze.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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