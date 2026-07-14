Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor

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Denis Drăguș (27 de ani) este dispus să facă un sacrificiu financiar important pentru a-și încheia socotelile cu Trabzonspor și pentru a putea deci în sfârșit să semneze cu FCSB, acolo unde este așteptat cu brațele deschise de patronul Gigi Becali. Internaționalul român are de primit în prezent o sumă uriașă de la clubul turc.

Denis Drăguș renunță la 1.5 milioane de euro pentru a pleca de la Trabzonspor și pentru a semna cu FCSB

Mai exact, este vorba despre trei milioane de euro, bani reprezentând restanțe salariale înregistrate de-a lungul timpului petrecut de fotbalist acolo. Din informațiile obținute de FANATIK, Drăguș este dispus să renunțe la nu mai puțin de 1.5 milioane de euro, adică jumătate din suma totală, pentru a accepta să îi fie reziliat contractul de către clubul turc.

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Astfel, ar urma să devină jucător liber de contract, iar din această postură să semneze cu FCSB. În cazul în care însă nu reușește să ajungă la un acord cu oficialii lui Trabzonspor din acest punct de vedere, atunci jucătorul format la academia lui Gică Hagi va opta pentru a rămâne la gruparea din Superlig, bineînțeles cu scopul de a-și recupera în cele din urmă întreaga sumă.

Din informațiile noastre, Denis Drăguș a plecat marți seară spre Istanbul. Astfel, miercuri dimineață ajunge la Trabzon pentru a discuta cu oficialii actualului său club detaliile acestei chestiuni. Așadar, în funcție de cum vor decurge aceste discuții, vom putea ști dacă se face sau nu în cele din urmă , acolo unde Gigi Becali i-a pregătit deja condiții financiare mult peste nivelul din SuperLiga,

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Gigi Becali este decis să compenseze la FCSB această diferență

Concret, în cazul unei calificări în faza principală din Champions League în sezonul viitor. Astfel, dacă această condiție se va îndeplini, se va ajunge la acel moment la un total de 1.5 milioane de euro, adică exact diferența pe care ar pierde-o acum Drăguș în cazul în care ar ajunge la o înțelegere cu oficialii lui Tranzonspor în ceea ce privește rezilierea contractului său acolo.

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Luni seară, , cu condiția să își rezolve în termenii său situația de la Trabzonspor. La scurt timp, Gigi Becali a confirmat informația și a transmis că așteaptă acum soluționarea situației cu turcii pentru ca transferul să fie oficializat. Ulterior, site-ul nostru a aflat și că