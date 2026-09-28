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În ce meci revine Denis Drăguș pe teren la FCSB! Anunțul managerului: „Revine cu Rapid. Accidentarea, ca a lui Mbappe”

Denis Drăguș, cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, s-a accidentat la meciul U Craiova - FCSB 5-0. Starul roș-albaștrilor va fi însă apt de joc pentru derby-ul cu Rapid București
Cristian Măciucă
28.09.2026 | 06:00
In ce meci revine Denis Dragus pe teren la FCSB Anuntul managerului Revine cu Rapid Accidentarea ca a lui Mbappe
EXCLUSIV FANATIK
În ce meci revine Denis Drăguș pe teren la FCSB! Anunțul managerului: „Revine cu Rapid. Accidentarea, ca a lui Mbappe”. FOTO: sportpictures.eu
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Denis Drăguș (27 de ani) s-a accidentat și a ieșit de pe teren în prima repriză a derby-ului pierdut de FCSB, scor 0-5, la Craiova. Din fericire, starea de sănătate a fotbalistului cu cel mai mare salariu din SuperLiga nu este atât de gravă. Mihai Stoica (61 de ani), președintele C.A. de la roș-albaștri, a dat toate detaliile.

Veste bună pentru FCSB! Accidentatul Denis Drăguș revine pe teren cu Rapid

Denis Drăguș, fotbalistul cu salariu de 1.000.000 de euro pe sezon, a ieșit accidentat în prima repriză a derby-ului U Craiova – FCSB 5-0. Din fericire pentru fosta campioană, accidentarea nu este una atât de gravă. Chiar dacă a ratat meciurile echipei naționale din Nations League, Drăguș va fi apt de joc la derby-ul cu Rapid.

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„Se recuperează în bază. Sperăm să fie apt măcar pentru meciul de la Voluntari. Măcar să fie apt la meciul ăla, pentru că după aceea urmează cu Rapid. Nu știm niciodată, dar sunt șanse mari. Accidentarea pe care a avut-o, a avut-o și Mbappe și durează cam 3-4 săptămâni. El e același gen. Nu îl vezi supărat”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Denis Drăguș a jucat la FCSB în doar două partide. A debutat în FCSB – Petrolul 2-2, când a bifat 19 minute în repriza a doua, fără vreo realizare notabilă. Apoi, internaționalul român a început titular duelul de pe Oblemenco, cu Universitatea Craiova, dar a rezistat doar 42 de minute, când s-a accidentat și a fost schimbat cu Aymen Boutoutaou.

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Când se joacă FCSB – Rapid

FCSB și Rapid vor fi adversare în etapa cu numărul 13 din SuperLiga, programată în perioada 23-26 octombrie. Duelul va avea loc pe Arena Națională, iar roș-albaștrii vor fi gazde. Până atunci, FCSB va mai avea de jucat două meciuri. Mai întâi, echipa lui Reghecampf va fi gazdă pe Arena Națională, cu Oțelul Galați, iar apoi se va deplasa la Voluntari.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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