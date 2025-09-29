Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?!

Denis Drăguș, toate detaliile legate de situația sa înainte de duelul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Joacă sau nu atacantul!?
Alex Bodnariu
29.09.2025 | 11:03
Denis Dragus rupe tacerea dupa accidentare Mie frica Joaca in meciul decisiv Romania Austria pentru calificarea la CM 2026
EXCLUSIV FANATIK
Denis Dragus RUPE TACEREA la Fanatik SuperLiga dupa ACCIDENTAREA SUFERITA in Turcia

Naționala României va juca la începutul lunii octombrie un meci crucial în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor da piept cu Austria pe Național Arena. Mircea Lucescu are mari bătăi de cap. Denis Drăguș încă nu s-a refăcut după accidentarea suferită. Atacantul a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre problemele sale medicale.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a vorbit la Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici despre accidentare și riscul de a nu juca în Romania – Austria din preliminariile CM 2026

Denis Drăguș a avut parte de un mare ghinion. Atacantul român s-a accidentat în ultimul meci de campionat jucat în Turcia pentru Eyüpspor și încă nu e clar dacă va putea merge în cantonamentul echipei naționale. E mare nevoie de el în atacul tricolorilor.

Denis Drăguș are în continuare dureri. Când se va lua decizia finală

Fotbalistul a intrat în direct și a dat de înțeles că nici măcar el nu știe, în acest moment, dacă va putea fi prezent la națională. Denis Drăguș a explicat că durerile au fost mari, iar astăzi, pe 29 septembrie, medicii vor face evaluarea și îi vor da un verdict.

ADVERTISEMENT

„Domnul Mihai Stoichiță m-a susținut și a vorbit frumos despre mine încă de când era Cosmin Contra selecționer și am debutat la 19 ani. Nea Mihai a fost de partea mea, să zic așa. Abia împlinisem 19 ani.

Asta mă gândeam și eu. Asta mă macină zilele astea. Chiar în momentul în care am simțit pe teren că e ceva destul de serios, m-am gândit la meciul cu Austria. În cursul zilei de azi, împreună cu doctorul de aici și echipa medicală, vom lua o decizie. Vom ține legătura și cu doctorul echipei naționale și vom vedea cât de lungă va fi recuperarea. Mi-e frica!

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Digi24.ro
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”

M-a durut prima zi. În seara respectivă mă cam durea. Acum e ceva mai ok. Sper să îmi pot reveni cât mai repede. Chiar nu știu dacă o să fiu apt sau nu. Nu știu. După meci eram foarte pesimist. Mă durea destul de tare. Eu nici nu am avut parte de multe accidentări ca să îmi pot da seama cât e de grav. Nu am vrut să mă gândesc la varianta că nu voi fi la națională. Până nu mi se va spune clar, eu nu mă gândesc. Încerc să fiu pozitiv. Nu știu ce să zic.

ADVERTISEMENT
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru
Digisport.ro
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"

Voi face tot ce ține de mine să fiu apt cât mai repede. Depinde ce decizie se va lua în privința mea. Nu vreau nici să îmi fac așteptări prea mari și să fiu dezamăgit, dar nici nu vreau să fiu prea pesimist. Sunt 50-50. Sper să fie bine. Chiar așteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria. Jucăm acasă. E un meci atât de important. Abia așteptam”, a declarat Denis Drăguș la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei...
Fanatik
CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!”
Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 29 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – Oțelul
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia...
Fanatik
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat și i-a găsit înlocuitor în...
iamsport.ro
OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat și i-a găsit înlocuitor în Superligă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!