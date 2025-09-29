Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?!

Naționala României va juca la începutul lunii octombrie un meci crucial în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu are mari bătăi de cap. Denis Drăguș încă nu s-a refăcut după accidentarea suferită. Atacantul a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre problemele sale medicale.

Denis Drăguș a vorbit la Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici despre accidentare și riscul de a nu juca în Romania – Austria din preliminariile CM 2026

Denis Drăguș a avut parte de un mare ghinion. și încă nu e clar dacă va putea merge în cantonamentul echipei naționale. E mare nevoie de el în atacul tricolorilor.

Denis Drăguș are în continuare dureri. Când se va lua decizia finală

Fotbalistul a intrat în direct și a dat de înțeles că nici măcar el nu știe, în acest moment, dacă va putea fi prezent la națională. Denis Drăguș a explicat că durerile au fost mari, iar astăzi, pe 29 septembrie, medicii vor face evaluarea și îi vor da un verdict.

„Domnul Mihai Stoichiță m-a susținut și a vorbit frumos despre mine încă de când era Cosmin Contra selecționer și am debutat la 19 ani. Nea Mihai a fost de partea mea, să zic așa. Abia împlinisem 19 ani.

Asta mă gândeam și eu. Asta mă macină zilele astea. Chiar în momentul în care am simțit pe teren că e ceva destul de serios, m-am gândit la meciul cu Austria. În cursul zilei de azi, împreună cu doctorul de aici și echipa medicală, vom lua o decizie. Vom ține legătura și cu doctorul echipei naționale și vom vedea cât de lungă va fi recuperarea. Mi-e frica!

M-a durut prima zi. În seara respectivă mă cam durea. Acum e ceva mai ok. Sper să îmi pot reveni cât mai repede. Chiar nu știu dacă o să fiu apt sau nu. Nu știu. După meci eram foarte pesimist. Mă durea destul de tare. Eu nici nu am avut parte de multe accidentări ca să îmi pot da seama cât e de grav. Nu am vrut să mă gândesc la varianta că nu voi fi la națională. Până nu mi se va spune clar, eu nu mă gândesc. Încerc să fiu pozitiv. Nu știu ce să zic.

Voi face tot ce ține de mine să fiu apt cât mai repede. Depinde ce decizie se va lua în privința mea. Nu vreau nici să îmi fac așteptări prea mari și să fiu dezamăgit, dar nici nu vreau să fiu prea pesimist. Sunt 50-50. Sper să fie bine. Chiar așteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria. Jucăm acasă. E un meci atât de important. Abia așteptam”, a declarat Denis Drăguș la FANATIK SUPERLIGA.