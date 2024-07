Denis Drăguș s-a căsătorit! Marius Șumudică este naș: colegii de la națională, prezenți la nuntă. Foto

Denis Drăguș și partenera sa, Vanessa, au o nuntă de poveste. Unul dintre nașii de cununie este chiar fostul antrenor al internaționalului român, Marius Șumudică. Colegii fotbalistului de la națională sunt așteptați la acest eveniment grandios, ce promite să fie o adevărată celebrare a iubirii și a prieteniei.

Denis Drăguș s-a căsătorit! Membrii ”Generației de Suflet”, prezenți la fericitul eveniment

Denis și Vanessa se cunosc încă de când aveau doar 10 ani. Au fost cei mai buni prieteni la început și apoi au început o poveste de dragoste minunată. Fericitul eveniment are loc într-o locație superbă, în apropierea Bucureștiului. Denis și Vanessa sunt acum părinții a doi copii: Gloria (3 ani) și Derya-Sarah (7 luni).

Deși au avut puțin timp să pregătească nunta, totul este organizat perfect. Cuplul s-a întors în urmă cu câteva zile din Germania, unde Și acolo au oferit imagini superbe. Vanessa a fost în tribune la fiecare meci, susținându-și partenerul.

„Am organizat totul într-o săptămână. Sperăm ca și ploaia să ne aducă belșug. Sper să avem o seară frumoasă. Din păcate sau din fericire, selecționerul are nevoie de puțin timp de vacanță, de aceea nu e aici. Cântă Theo Rose, Adi de la Vâlcea și încă cineva despre care nu știe soția mea”, a spus fotbalistul.

La fericitul eveniment sunt așteptați și colegii lui Denis de la Naționala României. La fața locului au ajuns deja Alex Băluță, Florinel Coman, Denis Alibec, Nicolae Stanciu și Radu Drăgușin. Denis Drăguș s-a arătat extrem de încântat de prezența lor și a ținut să le mulțumească sincer pentru participare.

„Mă bucur că am colegii alături de mine, mai ales că a fost totul foarte din scurt. Mă bucur că în această zi am alături de mine oameni speciali, oameni alături de care am trăit lucruri incredibile. Au venit toți invitații. Mă gândeam că poate pentru unii va fi dificil”, a explicat Denis Drăguș de la fața locului.

Marius Șumudică, naș de cununie

Nașul de cununie al celor doi îndrăgostiți, Denis Drăguș și Vanessa, este nimeni altul decât Marius Șumudică. Legătura dintre Denis și fostul său antrenor de la Gaziantep, din Turcia, s-a păstrat. Marius Șumudică a fost încântat să fie ales pentru acest rol onorific și să fie alături de ei într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Denis Drăguș a primit un mesaj de la viitoarea sa echipă, Trabzonspor, felicitându-l în ziua nunții sale. Fotbalistul a postat mesajul turcilor pe contul său de Instagram, exprimându-și bucuria pentru gestul lor.

Părinții lui Denis Drăguș nu au fost invitați la nuntă

. Vanessa are o relație rece cu aceștia, iar internaționalul român a respectat decizia de a nu-i invita la nuntă. Ei nu au fost prezenți nici la botezul copiilor lor.