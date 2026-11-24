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Denis Drăguș a semnat cu FCSB pe 4 septembrie, iar 10 zile mai târziu își făcea debutul într-un meci contra celor de la Petrolul. Apoi, pe 19 septembrie, internaționalul român era în premieră titular, contra Craiovei, în victoria clară a campioanei, scor 5-0. Drăguș s-a și accidentat în acea partidă și a fost înlocuit înainte de pauză.

Laurențiu Reghecampf și-a început mandatul la FCSB cu un obiectiv clar: să-l readucă pe Denis Drăguș la cea mai bună formă fizică. La cine a apelat pentru asta

Laurențiu Reghecampf i-a luat locul lui Baciu după dezastrul de la Craiova, iar noul antrenor și-a asumat obiectivul de a-l readuce pe Denis Drăguș în cea mai bună formă. Misiune dificilă, în special pentru că fotbalistul de 27 de ani jucase foarte puțin în ultimul an, iar accidentarea la genunchi suferită la Craiova complica și mai mult lucrurile.

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Reghe a apelat și la ajutorul francezului Leo Djaoui, un antrenor de fitness de 39 de ani cu care a colaborat în perioada în care a pregătit-o pe Esperance Tunis. Asta tocmai pentru că Djaoui îl cunoștea pe Drăguș încă din perioada în care juca la Standard Liege, unde și francezul activase. FANATIK a scris în exclusivitate despre .

Drăguș a ratat 4 meciuri după accidentarea suferită la Craiova. Victoriile cu U Cluj, Corvinul și Rapid în SuperLiga, dar și eșecul cu Gloria Bistrița în Cupa României. A revenit la Cluj, când a intrat în minutul 67 la eșecul suferit în fața lui „U”. Apoi a fost titular și integralist în eșecurile cu Corvinul și FC Argeș, ambele 0-1.

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Denis Drăguș simte că poate juca din nou la cel mai înalt nivel și că a reușit să depășească problemele fizice pe care le-a întâmpinat în primele meciuri la FCSB

Chiar dacă au fost partide de tristă amintire pentru FCSB, . Internaționalul român avea mare nevoie de meciuri, iar timpul petrecut pe teren l-a ajutat să se încarce și să se simtă din nou puternic fizic. FANATIK a aflat că Drăguș le-a spus apropiaților că se simte în sfârșit în formă și gata să ofere ceea ce FCSB așteaptă de la el. „Mă simt ‘bombă!'”, a exclamat fotbalistul.

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Denis Drăguș a fost integralist în partidele cu Corvinul și FC Argeș, după un an și jumătate în care nu mai reușise această performanță pentru două meciuri la rând. Se întâmpla ultima dată în mai 2024, când juca pentru Gaziantep. De altfel, sezonul 2023-2024 a fost unul de referință pentru Drăguș, cu evoluții impresionante la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică. Șumi pleca din Turcia în luna martie din 2024, iar pentru Denis Drăguș începea declinul după transferul la Trabzonspor, în vara aceluiași an.

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Drăguș vrea să marcheze primele goluri la FCSB chiar în cele două partide contra celor de la Csikszereda, în SuperLiga și Cupa României

Denis Drăguș a jucat cinci partide pentru FCSB, toate în SuperLiga, dintre care doar două ca titular. Chiar ultimele două, cu Corvinul și FC Argeș. Nu a reușit încă să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă. Dar rămâne optimist pentru următoarele partide, tocmai pentru că și-a regăsit cea mai bună formă. Pentru FCSB urmează două partide cu Csikszereda, pe 28 noiembrie în campionat și pe 1 decembrie în Cupa României.