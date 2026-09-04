Sport

Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga

Giovanni Becali a dezvăluit că Denis Drăguș are un salariu fără precedent la FCSB și a făcut topul celor mai bine plătiți jucători din fotbalul românesc.
Tibi Cocora
04.09.2026 | 16:40
Denis Dragus salariu istoric la FCSB Nu sa mai vazut asa ceva in fotbalul romanesc Care este topul celor mai bine platiti jucatori din SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a dezvăluit că Denis Drăguș are un salariu fără precedent la FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a ajuns la FCSB cu un salariu care, potrivit lui Giovanni Becali, depășește toate reperele existente până acum în fotbalul românesc. Impresarul a vorbit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW despre contractul atacantului și a rememorat câteva dintre cele mai mari salarii plătite în România de-a lungul timpului.

Giovanni Becali pune lupa pe salariul uriaș al lui Denis Drăguș

Giovanni Becali consideră că suma pe care Gigi Becali i-o plătește lui Denis Drăguș reprezintă o bornă importantă pentru fotbalul românesc. Impresarul a explicat că au existat și în trecut contracte foarte mari, însă niciun jucător nu ar fi ajuns până acum la nivelul salarial al atacantului.

ADVERTISEMENT

„Salariul lui Drăguș de la FCSB e unul care nu s-a permis niciodată pâcă acum în fotbalul nostru. S-au permis 400, 500, 600 de mii, dar un milion exclus. A mai fost Lobonț cu 800.000 de euro, Zicu cu 400.000 de euro la semnătură cu 700.000 când a venit la Rapid, cu totul adică. În afara de Lobonț și Zicu mai avea mulți bani Wesley, la Porumboi, 700 sau 800 de mii. Cu premii și bonusuri se ducea la un milion. Dar atunci erau alte vremuri, pentru că se intra mai repede în cupele europene și toată lumea trăgea tare“, a declarat Giovanii Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Giovanni Becali, surprins de clauza lui Denis Drăguș de la FCSB

Impresarul a comentat și condițiile contractuale ale lui Denis Drăguș, în special clauza de reziliere, pe care o consideră neobișnuit de mică pentru un internațional transferat la FCSB. Giovanni Becali a făcut apoi o comparație cu perioada în care mai mulți dintre fotbaliștii reprezentați de firma sa aveau clauze mult mai mari.

ADVERTISEMENT
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin:...
Digi24.ro
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”

„Borcea putea să dea câtorva un milion doar dacă știa că se califică cu Lazio, atunci, dar acum e un salariu enorm pentru România. Acolo avea un milion jumate. Mă mir că Gigi a acceptat clauza de 4 milioane, e prima dată când FCSB aduce un jucător important, de națională, cu o clauză de patru milioane“, a mai spus impresarul de jucători.

ADVERTISEMENT
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Digisport.ro
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer

Agentul a făcut referire și la perioada în care a reprezentat mai mulți fotbaliști importanți, susținând că aceștia aveau clauze de reziliere mult mai mari în timpul colaborării cu firma sa: „Dacă aveam eu jucătorii cu clauze de ăstea, erau vânduți toți acum. Când erau cu mine, clauzele juătorilor erau de 15-20 de milioane de euro, iar apoi, când terminau contractele de reprezentare cu firma noastră, scădeau sub 5 milioane“.

ADVERTISEMENT

De ce crede Giovanni Becali că Gigi Becali a făcut efortul pentru Drăguș

Giovanni Becali consideră că investiția făcută de Gigi Becali în Denis Drăguș are și o importantă componentă de orgoliu. Impresarul a pus mutarea în legătură directă cu investițiile făcute de Universitatea Craiova și cu parcursul european al formației din Bănie.

„La Gigi e în primul rând orgoliu, că echipa e departe și vedea că Universitatea Craiova deja investise, e într-o grupă de unde poate să mai recupereze bani, poate să mai vândă jucători de unde să scoată 15-16 milioane. Nu știu de ce se trage așa mult de preț, am întrebat de un jucător și mi s-a zis cinci milioane, de altul șapte“, a încheiat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
Joacă Denis Drăguș în meciul cu Dinamo? Marius Baciu a făcut anunțul: „Avem...
Fanatik
Joacă Denis Drăguș în meciul cu Dinamo? Marius Baciu a făcut anunțul: „Avem atacanți buni”
CFR Cluj, aproape să scape de interdicția la transferuri! Tribunalul a dat undă...
Fanatik
CFR Cluj, aproape să scape de interdicția la transferuri! Tribunalul a dat undă verde
Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!” Dialog...
Fanatik
Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!” Dialog amuzant cu Pancu după 0-2 cu Rapid: „Mai rămânea să îl bagi pe Dan Coe”
Tags:
Parteneri
Componentul Generației de Aur s-a dezlănțuit la adresa lui Florin Tănase: 'Era bombă...
iamsport.ro
Componentul Generației de Aur s-a dezlănțuit la adresa lui Florin Tănase: 'Era bombă cu ceas în vestiar la FCSB. Baciu a fost mai fotbalist decât el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!