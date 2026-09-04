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Denis Drăguș a ajuns la FCSB cu un salariu care, potrivit lui Giovanni Becali, depășește toate reperele existente până acum în fotbalul românesc. Impresarul a vorbit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW despre contractul atacantului și a rememorat câteva dintre cele mai mari salarii plătite în România de-a lungul timpului.

Giovanni Becali pune lupa pe salariul uriaș al lui Denis Drăguș

Giovanni Becali consideră că reprezintă o bornă importantă pentru fotbalul românesc. Impresarul a explicat că au existat și în trecut contracte foarte mari, însă niciun jucător nu ar fi ajuns până acum la nivelul salarial al atacantului.

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„Salariul lui Drăguș de la FCSB e unul care nu s-a permis niciodată pâcă acum în fotbalul nostru. S-au permis 400, 500, 600 de mii, dar un milion exclus. A mai fost Lobonț cu 800.000 de euro, Zicu cu 400.000 de euro la semnătură cu 700.000 când a venit la Rapid, cu totul adică. În afara de Lobonț și Zicu mai avea mulți bani Wesley, la Porumboi, 700 sau 800 de mii. Cu premii și bonusuri se ducea la un milion. Dar atunci erau alte vremuri, pentru că se intra mai repede în cupele europene și toată lumea trăgea tare“, a declarat Giovanii Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Giovanni Becali, surprins de clauza lui Denis Drăguș de la FCSB

Impresarul a comentat și condițiile contractuale ale lui Denis Drăguș, în special clauza de reziliere, pe care o consideră neobișnuit de mică pentru un internațional transferat la FCSB. Giovanni Becali a făcut apoi o comparație cu perioada în care mai mulți dintre fotbaliștii reprezentați de firma sa aveau clauze mult mai mari.

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„Borcea putea să dea câtorva un milion doar dacă știa că se califică cu Lazio, atunci, dar acum e un salariu enorm pentru România. Acolo avea un milion jumate. Mă mir că Gigi a acceptat clauza de 4 milioane, e prima dată când FCSB aduce un jucător important, de națională, cu o clauză de patru milioane“, a mai spus impresarul de jucători.

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Agentul a făcut referire și la perioada în care a reprezentat mai mulți fotbaliști importanți, susținând că aceștia aveau clauze de reziliere mult mai mari în timpul colaborării cu firma sa: „Dacă aveam eu jucătorii cu clauze de ăstea, erau vânduți toți acum. Când erau cu mine, clauzele juătorilor erau de 15-20 de milioane de euro, iar apoi, când terminau contractele de reprezentare cu firma noastră, scădeau sub 5 milioane“.

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De ce crede Giovanni Becali că Gigi Becali a făcut efortul pentru Drăguș

Giovanni Becali consideră că . Impresarul a pus mutarea în legătură directă cu investițiile făcute de Universitatea Craiova și cu parcursul european al formației din Bănie.

„La Gigi e în primul rând orgoliu, că echipa e departe și vedea că Universitatea Craiova deja investise, e într-o grupă de unde poate să mai recupereze bani, poate să mai vândă jucători de unde să scoată 15-16 milioane. Nu știu de ce se trage așa mult de preț, am întrebat de un jucător și mi s-a zis cinci milioane, de altul șapte“, a încheiat Giovanni Becali.