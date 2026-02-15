Denis Drăguș, scandal cu antrenorul în Turcia! Scos de pe teren înainte de pauză

ADVERTISEMENT

Moment complicat pentru Denis Drăguș. Atacantul român a fost trimis titular în meciul pe care echipa sa, Gaziantep, l-a jucat duminică, în deplasare, în fața celor de la Kocaelispor, însă a fost scos de pe teren înainte de finalul primei reprize, după ce l-a scos din sărite pe Burak Yilmaz, antrenorul său.

Denis Drăguș, evoluție mult sub așteptări în Kocaelispor – Gaziantep. De ce a fost scos de pe teren înainte de finalul primei reprize

Denis Drăguș a început bine la Gaziante , însă a dezamăgit serios în ultima etapă. Burak Yilmaz i-a acordat încredere și l-a trimis titular în partida cu Kocaelispor, însă vârful a avut puține reușite pe teren.

ADVERTISEMENT

A preferat să ajungă el în situații clare de a marca, în loc să își angajeze colegii cu pase decisive. Atitudinea fotbalistului nu l-a impresionat deloc pe Burak Yilmaz, care spera să vadă o altă mentalitate.

Denis Drăguș l-a scos din minți pe Burak Yilmaz! Antrenorul de la Gaziantep l-a scos pe atacantul român de pe teren înainte de finalul primei reprize

Mai mult, pe finalul primei reprize, Denis Drăguș a pierdut o minge la mijlocul terenului. În loc să alerge în apărare pentru a recupera balonul, fotbalistul român a renunțat la fază. Până la urmă, Kocaelispor a marcat. Totul s-a întâmplat sub privirile antrenorului celor de la Gaziantep.

ADVERTISEMENT

Burak Yilmaz, total dezamăgit de felul în care Denis Drăguș s-a comportat în prima repriză, a decis să îl scoată pe fotbalistul român de pe teren la două minute după golul înscris de echipa adversă. Totul s-a întâmplat în minutul 38. În locul internaționalului român a intrat Karamba Gassama.