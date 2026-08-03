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Denis Drăguș semnează cu FCSB? „Vine marți în România!”. Exclusiv

Ce se întâmplă cu posibilul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB, despre care s-a scris și s-a vorbit mult în ultimele săptămâni. Marius Șumudică vine cu informații noi despre jucător.
Adrian Baciu
03.08.2026 | 20:15
Denis Dragus semneaza cu FCSB Vine marti in Romania Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) încă se află în căutarea unui atacant pentru a întări compartimentul ofensiv al echipei antrenate de Marius Baciu. Pe listă continuă să se afle Denis Drăguș, un fotbalist legitimat la Trabzonspor, dar care nu mai intră în vederile formației turce pentru viitorul sezon. Marius Șumudică a oferit detalii noi despre fotbalist.

Care este situația lui Denis Drăguș: „Cei de la Trabzonspor îl forțează să plece”

Marius Șumudică (55 de ani), antrenor care l-a avut ca elev pe Denis Drăguș în Turcia, la Gaziantep, a oferit noi detalii despre situația atacantului de națională pe care îl dorește cu insistență Gigi Becali la FCSB. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, „Șumi” a spus că marți, 4 august, Drăguș va reveni în România.

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Atacantul de 27 de ani își încheie cantonamentul alături de Trabzonspor efectuat în Austria. Nu se întâmplă la fel și cu contractul acestuia cu turcii, care expiră în 2028. Gruparea din Superliga Turciei l-ar forța pe Drăguș să plece. Fotbalistul, care mai are contract doi ani, nu ar dori acest lucru, având de încasat peste 3 milioane de euro.

Mâine (n.r. marți, 4 august) cred că vine în țară, termină cantonamentul. A fost în cantonament în Austria. Ei îl forțează să plece, din ce am aflat eu. Vor să renunțe la el. De ce? Numărul de străini în momentul de față (la Trabzon) depășește limita locurilor disponibile. Au adus jucători străini. Am citit că vor să-l ia și pe Salah, adică să-i facă o ofertă. Deci nu duc lipsă de fonduri și atunci vor trebui să plătească. Drăguș nu vrea să plece. Drăguș mai are de încasat în jur a 3.500.000 de euro în cei doi ani rămași din contract”, afirmă Șumudică.

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Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB? Șumudică: „Rămâne o poartă deschisă”

Cum nu mai intră în calculele lui Trabzonspor nici măcar pentru meciurile amicale, turcii caută să-i găsească un club românului. „Ei încearcă să-l dea împrumut, să îi găsească o soluție, că mai suporte cineva din salariul său. Dar el are 3,6 milioane de încasat. Cum să plece cu o sumă mult mai mică? (n.r. s-a vehiculat 500.000 de euro)”.

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În emisiunea de la FANATIK, Marius Șumuducă, un tehnician care cunoaște bine situația lui Drăguș, dar și pe fotbalist, s-a pronunțat și în privința posibilității ca atacantul să se transfere la FCSB. Antrenorul le-a dat o veste excelentă lui Gigi Becali și fanilor fostei campioane din SuperLiga. În primul rând, „Șumi” dă asigurări că Drăguș va pleca de la Trabzon. Apoi, vorbește despre șansele ca acesta să ajungă în SuperLiga. „(n.r. Rămâne FCSB o poartă pentru Denis Drăguș?) Da, în anumite condiții, da!”, confirmă Șumudică.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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