Sport

„Tricolorii” s-au reunit. Moment emoționant între Ianis Hagi și Denis Drăguș la revederea în cantonament. Video

„Tricolorii” s-au reunit înaintea debutului în noua campanie din Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi au venit zâmbind la lot, iar Ianis Hagi și Denis Drăguș au oferit un moment deosebit.
Mihai Dragomir
20.09.2026 | 15:43
Tricolorii sau reunit Moment emotionant intre Ianis Hagi si Denis Dragus la revederea in cantonament Video
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Reuniune emoționantă la echipa națională. Ianis Hagi și Denis Drăguș, din nou împreună. Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala României s-a reunit înaintea startului unei noi campanii în Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi și-au făcut apariția zâmbind, iar în centrul atenției s-au aflat Ianis Hagi și Denis Drăguș, protagoniștii unui moment deosebit.

Naționala României s-a reunit sub comanda lui Gică Hagi

Vineri, 18 septembrie, Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor: „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Pentru această acțiune, „Regele” a convocat 33 de jucători. Aceștia s-au alăturat cantonamentului primei reprezentative duminică, 20 septembrie.

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Cei mai fericiți au fost, bineînțeles, oltenii. Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, David Matei și Tudor Băluță au venit cu zâmbetul pe buze, după ce sâmbătă seară au zdrobit FCSB în campionat cu 5-0. Nu au lipsit nici tinerii Matei Ilie și Andrei Borza, care joacă în Turcia, dar nici experimentatul Nicușor Stanciu, care activează în China.

Ianis Hagi a venit la lot și s-a reîntâlnit cu Denis Drăguș, despre care Mihai Stoica a dezvăluit în exclusivitate la „MM la FANATIK”va fi supus unui RMN după accidentarea din meciul cu oltenii. „Prințul” și noul atacant de la FCSB s-au luat în brațe, vizibil încântați că sunt din nou împreună la echipa națională.

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Programul naționalei României. Când și cu cine joacă echipa lui Gică Hagi

Selecționata noastră va debuta în noua ediție de Liga Națiunilor pe teren străin, la Stockholm, pe 25 septembrie. Ulterior, „tricolorii” vor reveni în țară și vor da piept cu Bosnia & Herțegovina, pe 28 septembrie. Campania va continua pe 2 octombrie, când „tricolorii” vor face deplasarea în Polonia. Această acțiune a României se va încheia pe 5 octombrie, atunci când e programat returul cu Suedia.

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Jucătorii convocați de Hagi

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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