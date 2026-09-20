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Naționala României s-a reunit înaintea startului unei noi campanii în Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi și-au făcut apariția zâmbind, iar în centrul atenției s-au aflat Ianis Hagi și Denis Drăguș, protagoniștii unui moment deosebit.

Naționala României s-a reunit sub comanda lui Gică Hagi

Vineri, 18 septembrie, Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor: „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Pentru această acțiune, . Aceștia s-au alăturat cantonamentului primei reprezentative duminică, 20 septembrie.

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Cei mai fericiți au fost, bineînțeles, oltenii. Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, David Matei și Tudor Băluță au venit cu zâmbetul pe buze, după ce sâmbătă seară au zdrobit FCSB în campionat cu 5-0. Nu au lipsit nici tinerii Matei Ilie și Andrei Borza, care joacă în Turcia, dar nici experimentatul Nicușor Stanciu, care activează în China.

Ianis Hagi a venit la lot și s-a reîntâlnit cu Denis Drăguș, despre care Mihai Stoica a dezvăluit în exclusivitate la „MM la FANATIK” că după accidentarea din meciul cu oltenii. „Prințul” și noul atacant de la FCSB s-au luat în brațe, vizibil încântați că sunt din nou împreună la echipa națională.

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Programul naționalei României. Când și cu cine joacă echipa lui Gică Hagi

Selecționata noastră va debuta în noua ediție de Liga Națiunilor pe teren străin, la Stockholm, pe 25 septembrie. Ulterior, „tricolorii” vor reveni în țară și vor da piept cu Bosnia & Herțegovina, pe 28 septembrie. Campania va continua pe 2 octombrie, când „tricolorii” vor face deplasarea în Polonia. Această acțiune a României se va încheia pe 5 octombrie, atunci când e programat returul cu Suedia.

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Jucătorii convocați de Hagi