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FCSB urmează să aibă un singur reprezentant la următoarea acțiune a echipei naționale, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Cristi Coste a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că care urmează să fie convocat de Gică Hagi. David Miculescu și Ștefan Târnovanu s-au aflat pe lista lărgită, însă nu vor lotul final.

Denis Drăguș, singurul fotbalist de la FCSB convocat de Gică Hagi

Informația vine într-un moment important pentru FCSB, care va rămâne cu un singur jucător la lotul naționalei. Denis Drăguș este, potrivit informațiilor prezentate de Cristi Coste, fotbalistul care va merge la prima reprezentativă pentru următoarele patru jocuri din Liga Națiunilor.

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Convocarea lui Drăguș vine și după debutul atacantului în tricoul FCSB. Acesta a intrat în repriza a doua a meciului cu Petrolul și este văzut de Gică Hagi drept o variantă pentru compartimentul ofensiv. Oficializarea lotului urmează să fie făcută de selecționer, însă informațiile FANATIK indică faptul că Drăguș este singurul fotbalist al FCSB care va primi convocarea.

„O informație importantă, exclusivă. FCSB are un singur jucător la lot pentru acest «poker» din Liga Națiunilor. Denis Drăguș, din informațiile noastre, e singurul jucător care va fi chemat la lot”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

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Miculescu și Târnovanu, OUT din lotul final

David Miculescu și Ștefan Târnovanu erau ceilalți doi fotbaliști ai FCSB incluși de Gică Hagi pe lista lărgită. Situația lui Miculescu a devenit, însă, incertă după problemele suferite în partida cu Petrolul. Atacantul FCSB a acuzat o problemă la picior, iar potrivit informațiilor prezentate în emisiune, acesta are șanse mici să ajungă la lot.

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„Miculescu are șanse mici să vină și la Craiova, pentru că are acea gaură în picior. La meciul cu Petrolul, Iulian Călin îi zisese să se ridice, că nu are nimic, dar omul avea o gaură în picior. Deci FCSB rămâne cu un singur jucător, Drăguș, nu Târnovanu, nu Miculescu. Ei erau ceilalți doi jucători pe care Gică Hagi îi inclusese în lista lărgită”, a explicat Cristi Coste.

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Drăguș poate primi o șansă importantă la națională

Denis Drăguș va avea șansa de a reveni în prim-planul echipei naționale. Atacantul este unul dintre transferurile importante realizate de FCSB și a bifat deja primele minute pentru formația roș-albastră. Potrivit informațiilor prezentate la FANATIK SUPERLIGA, a. În cazul în care va primi convocarea și va fi utilizat de Gică Hagi, atacantul ar putea avea un rol extrem de important în perioada următoare.

„Oficial va deveni când Gică Hagi va anunța lotul, dar acum, din informațiile pe care le avem, doar Denis Drăguș va merge la lot, care are șanse mari să joace din primul minut la Craiova”, a mai spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.