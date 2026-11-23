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Adus cu surle și trâmbițe de FCSB în mercato de vară, Denis Drăguș nu are momentan nicio realizare pentru noua sa echipă, cifrele sale fiind nule la capitolul goluri și pase decisive. , din etapa 16, în care a primit cartonaș galben, deși s-a pus problema ca acesta să fi putut încasa direct roșu. Specialiștii FANATIK l-au analizat și au tras câteva concluzii despre situația sa.

Denis Drăguș, sub lupa lui Adrian Ilie

Denis Drăguș are deja o perioadă bună de timp de când face parte din echipa FCSB-ului, dar nu a reușit să își aducă încă aportul în rezultatele „roș-albaștrilor”. Atacantul a fost mai aproape de o eliminare în partida cu FC Argeș decât de un gol, iar Adrian Ilie este convins că atitudinea manifestată de vârful român pe teren se datorează, pe lângă , fotbalului dur cu care a fost obișnuit în Turcia. „Își dorește prea mult de la el. Prea mult își dorește.

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Și să nu uităm, el vine dintr-un fotbal din Turcia care este foarte agresiv. Este mult mai agresiv ca la noi. Nu merita roșu, își dorește foarte mult. Încă nu este în formă, nu este pregătit fizic 100%. O să fie din ianuarie încolo mai bine. Cu cât o să joace mai mult, o să fie mai în formă. Nu merita roșu!”, a spus „Cobra”, iar ideea sa a fost susținută și de Marius Mitran: „Nu merita roșu. Putea să ia roșu. E la limită acolo. Lovitura există, dar nu are intensitate”.

Andrei Vochin a spus punctual ce se întâmplă cu Denis Drăguș. De ce are atacantul cifre dezamăgitoare, de fapt

cu echipa patronată de Gigi Becali, iar . Remunerația sa a fost unul dintre aspectele evidențiate de Andrei Vochin atunci când i-a făcut analiza în direct, oficialul FRF precizând că suma imensă generează o presiune suplimentară pentru jucător atunci când intră în teren. Vochin consideră că atacantul ar trebui să pornească cu o abordare total diferită, încercând mai bine să ofere pase colegilor decât să ia acțiuni pe cont propriu în speranța că va marca. „El își dorește mult, dar poate puțin. Nu realizează că poate puțin în momentul ăsta. Și nici nu e ajutat să realizeze că poate puțin în momentul în care toată lumea se gândește la el ca la ‘One Million Baby’, jucătorul care trebuie să facă… Nu poți să faci! Campionatul României nu este atât de ușor precum pare din afară. Și atunci, tot ce trebuie și în cazul lui e răbdare, răbdare, foarte multă răbdare. Dar în interiorul răbdării ăsteia trebuie să fie și înțelegerea lui.

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Cât poți să joci în momentul ăsta? Tu, Drăguș, nu poți să intri să te gândești că dau trei goluri și îi scot eu pe ăștia de capul meu. Hai să faci niște lucruri mai simple la început, să dau niște pase bune. Tu, cu mintea ta, trebuie să lași ce zic alții și să faci niște lucruri pentru echipă. Nsimba, care are probleme cu U Craiova, a intrat cu UTA și i-a dat pasă în fața porții lui Etim!”, a spus Andrei Vochin, susținut și el de către Marius Mitran: „Nu face lucrurile simple pentru că are presiunea acelui milion, de care ai amintit!”.

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Eugen Neagoe insistă că Denis Drăguș nu este pregătit fizic în totalitate

Despre Denis Drăguș a opinat și Eugen Neagoe. Experimentatul tehnician a enumerat cauzele pe care le consideră reale obstacole în prestațiile atacantului la FCSB. „La Drăguș cred că este o presiune mare și din cauza salariului, și a banderolei… E jucător de echipă națională. Toată lumea așteaptă de la el. Își dorește foarte mult, nu este pregătit, nu este 100% fizic, nu îl ajută nici echipa, deși este un jucător cu reale calități!”, a spus și Neagoe în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Analiză completă Denis Drăguș după primele 5 meciuri pentru FCSB