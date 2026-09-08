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Copiii au fost în centrul atenției pentru Denis Drăguș și soția lui la început de septembrie. Vanessa i-a făcut pe toți să lăcrimeze datorită unui mesaj emoționant pe care i l-a adresat fiicei sale mai mici. Ce a avut de spus, de fapt.

Postarea cu care partenera lui Denis Drăguș și-a înduioșat fanii

La scurtă vreme după ce a semnat contractul cu noua echipă, Denis Drăguș (27 ani), a luat o decizie neașteptată. Tânărul sportiv a fost , Vanessa. Apariția surpriză din loja de la „Arcul de Triumf” a fost una inedită pentru fanii fotbalistului.

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Jucătorul român . Sportivul care are doi urmași alături de soția sa are grijă de mai mulți copii abandonați. Micuții au probleme de ordin medical sau psihic, cuplul având foarte multă empatie pentru aceștia pentru că sunt la rândul lor părinții a două fete.

Fiica cea mare, Gloria, a început o nouă etapă, pornind cu dreptul la școală. Va studia la o instituție de învățământ privată din București care este adorată de foarte multe vedete autohtone. Cea mică, Derya, este la grădiniță, motiv pentru care superba sa mamă a transmis un mesaj emoționant. Blondina i-a cucerit pe toți.

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„Dery, minunea mea cea mică, îngerul care mi-a definit iubirea prin cea mai intensă conexiune. Tu ai fost, din prima clipă, lipită de mine. De pielea mea, de brațele mele, de fiecare bătaie a inimii mele. Parcă ai știut dinainte de toate că locul tău este aproape. Foarte aproape”, a scris partenera lui Denis Drăguș, pe .

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Cum i-a emoționat pe toți Vanessa Drăguș

„Ești sufletul pe care îl simt ca pe o sete nesecată de iubire. Fetița care cere căldură, prezență, atingere, siguranță. Fetița în a cărei privire blândă regăsesc ceva din bunica mea, ceva vechi și familiar, ca o iubire care s-a întors la mine într-o altă formă. Atât de mică și totuși atât de puternică. Atât de mică și cu atât curaj.

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Atât de mică și capabilă să iubești cu o intensitate care, uneori, mă copleșește. Iar astăzi, pentru prima dată, faci un pas mai departe de brațele mele. Începi grădinița. Mami și tati sunt mereu în urma pașilor tăi și-ți dorim să te întâmpine lumea cu blândețe.

Să-ți pună în cale oameni cu inimi calde și priviri curate. Să găsești locuri în care să poți rămâne exact așa cum ești: sensibilă, luminoasă, iubitoare. Să nu înveți niciodată să-ți ascunzi tandrețea doar pentru că lumea, uneori, e grăbită”, a completat Vanessa Drăguș, pe social media.

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Mesajul a fost însoțit de mai multe imagini inedite din prima zi de grădiniță. Derya este născută pe data de 13 noiembrie 2023 și este un copil luminos care le-a adus părinților foarte multe bucurii. Soția lui Denis Drăguș a continuat să aibă cuvinte de laudă și aprecieri pentru cea mică, dar și pentru sora sa mai mare.

”Mâini mici murdare de joacă”

„Să rămâi fetița care caută o îmbrățișare și care, fără să știe, transformă îmbrățișarea aceea în acasă. Să-ți fie copilăria doar magie. Să aibă miros de dimineți liniștite, râsete pline de puritate, prietenii frumoase, mâini mici murdare de joacă și seri în care adormi știind că ești iubită până dincolo de cuvinte.

Și dacă într-o zi vei zbura tot mai departe, să nu uiți niciodată drumul înapoi spre mine.

Pentru că, oricât de mare vei crește, pentru mine vei rămâne mereu copilul care, din prima clipă, a ales să trăiască lipit de inima mea”, a încheiat postarea din mediul virtual Vanessa Drăguș.

Textul ales cu mare grijă de blondină a emoționat întreaga comunitate din social media. Unul dintre comentarii transmite faptul că tânăra știe cum să-și exprime sentimentele, mai ales pentru fiicele sale. „Derya fată maaaareee. Te iubește nașa mult, înger mic”, este unul dintre mesajele primite de vedetă.

„Nu plâng, ce frumos ai scris” sau „Iubita mea bună” sunt alte comentarii primite de Vanessa Drăguș, pe rețelele de socializare. Soția lui Denis Drăguș nu a uitat nici de fiica cea mare căreia i-a scris, de asemenea, o postare remarcabilă, subliniind că le-a crescut pe micuțe astfel încât să aibă curaj și să viseze mult.

În plus, le-a spus încă de mici să descopere lumea și să zboare cât mai sus. Tânăra le-a privit cum fac primii pași spre propriile lor drumuri, punctând că a înțeles că uneori iubirea înseamnă și să deschidă brațele pentru a le lăsa pe fete să zboare acolo unde își doresc cu adevărat.