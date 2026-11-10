Denis Drăguș, „țeapa secolului” la FCSB?! Verdict crunt pentru Gigi Becali: „Crapă inima în el! E jucător de pluton”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir (80 de ani) a analizat prestațiile lui Denis Drăguș și a oferit un verdict dur cu privire la fotbalistul care are un salariu de un milion de euro pe an la FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a comentat și gestul făcut de Gigi Becali, care a ales să plece de la stadion înainte de finalul meciului FCSB – Corvinul, pierdut de formația „roș-albastră” cu 0-1.

Dumitru Dragomir, verdict dur cu privire la Denis Drăguș

Meciul cu Corvinul a fost primul pentru Denis Drăguș ca integralist la FCSB, însă atacantul nu a reușit să își ajute echipa, care a cedat cu 0-1. Dumitru Dragomir a comentat situația de la formația „roș-albastră” în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „Îmi pare rău de FCSB. Îmi pare rău că se adeverește ce scot pe gură, mor de necaz. Până joacă bine Drăguș, trece campionatul. Mi s-au părut de pluton, toți, inclusiv Drăguș.

ADVERTISEMENT

După accidentări, foarte puțini vin puternic pe turnantă. (n.r. există riscul ca Gigi să își fi luat țeapa secolului?) Da. Trebuie să așteptăm să joace. Așa cum joacă acum, e de pluton. Să nu ai un jucător, măcar unul… Îl are pe puștiul ăla (n.r. Ricardo Pădurariu), dar și ăla a început să joace prost”, a afirmat fostul președinte al LPF. Prestația lui Denis Drăguș a fost criticată și de fostul internațional român , la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce a plecat Gigi Becali de la stadion înainte de finalul meciului FCSB – Corvinul?

Mitică Dragomir e de părere că a plecat de la Arena Națională înainte de finalul partidei dintre FCSB și Corvinul din motive de sănătate. „A plecat ca să nu crape inima în el. Și eu făceam la fel. Păi, ce, stai să mori? Așa, pleci, mai înjuri în mașină sau zici ceva și te liniștești”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

FCSB a fost depășită în clasament de Corvinul după eșecul suferit sâmbătă și ocupă momentan locul 8, cu 21 de puncte. După pauza internațională, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf se va deplasa la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș, iar apoi va juca de două ori pe teren propriu contra celor de la Csikszereda, în SuperLiga și în grupele Cupei României.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a „desființat” echipa FCSB-ului

Dumitru Dragomir a criticat în termeni duri lotul FCSB-ului. Fostul șef al LPF susține că formația patronată de Gigi Becali va rata din nou play-off-ul: „Decât să îl pună pe ăla de la Cluj căpitan, e mai bun Drăguș. Târnovanu merită să fie căpitan, eu pe el îl puneam. E singura valoare autentică, singurul pe care ar putea să ia bani. L-a pus căpitan pe Drăguș să îi dea încredere. Echipa nu poate să fugă, nu face presing, nu are nicio viteză, are doar viteza a doua și a treia. La mijlocul terenului nu au un jucător care să dea drumul repede la minge. Și nu pot fugi, nu fac marcaj, nu fac presing.

ADVERTISEMENT

Nu e o problemă de antrenor. Bineînțeles că are dreptate Gigi când spune că echipa e slabă. Eu îl felicit pentru faptul că și-a dat seama și a spus public acest lucru. Am spus cu două luni în urmă că e greu să prindă play-off-ul dacă nu aduce jucători. Ar fi un dezastru dacă nu prinde play-off-ul, pentru că a băgat bani. Gigi suferă, a îmbătrânit mult în ultimii ani. Nu cred că de la fotbal, dar îmbrătrânim toți”.