Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB! Oferta de Champions League pe care i-a făcut-o Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB nu s-a mișcat încă pe piața transferurilor așa cum își „avertiza” fanii. Bucureștenii au semnat doar cu un fundaș lateral dreapta, francezul Ronny Labonne. FANATIK a aflat că Gigi Becali face tot posibilul pentru ca Denis Drăguș (26 de ani) să vină la echipa lui. Ce primă colosală îi pregătește atacantului român, de fapt.

Gigi Becali îi pregătește o primă uriașă lui Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș nu a avut cel mai bun sezon în stagiunea precedentă. Atacantul a fost împrumutat la Eyupspor și ulterior la Gaziantep, însă fără prea multe reușite. Revenit acum la Trabzonspor, clubul de care aparține, atacantul pune la cale ultimele discuții legate de viitorul său la echipă. El câștigă în momentul de față 1,5 milioane de euro pe an și mai are contract cu echipa pregătită de Fatih Tekke pentru încă doi ani.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș ar mai avea de câștigat, în total, 3 milioane de euro. Totuși, după discuțiile finale cu clubul, care vor avea loc zilele următoare, el poate ajunge la FCSB dacă va primi banii pe un an de la Trabzonspor și, bineînțeles, este lăsat liber de contract. FANATIK a aflat că , se mulțumește să primească și doar jumătate din bani, adică 1,5 milioane.

FANATIK a mai aflat că Gigi Becali face tot posibilul să îi obțină semnătura. Latifundiarul din Pipera îi pregătește un salariu de un milion de euro pe an. Pentru ca suma să ajungă la 1,5 milioane, patronul FCSB este dispus să îi acorde cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: Bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League. Gigi Becali îl dorește mult pe Drăgus, sunându-l în fiecare zi.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, ca și transferat de FCSB

dezvăluind că jucătorul este ca și transferat de FCSB. „Îl ia pe Drăguș. Asta știu eu astăzi (n.r. luni). Un milion de euro îi dă și Gigi lui Drăguș în România”.

ADVERTISEMENT

Atacul de vis pe care Gigi Becali îl dorește la FCSB

Gigi Becali a vorbit recent despre dorința sa în privința atacului de la FCSB pentru noul sezon. El vrea să îi aibă în echipă pe Denis Drăguș, Florinel Coman și Florin Tănase și că face tot ce poate ca măcar primul jucător numit să ajungă la formația „roș-albastră”. „Eu așa vreau, acest trio Coman, Drăguș, Tănase. Dacă îi iau pe ei doi și un mijlocaș, apoi echipa e tare.

ADVERTISEMENT

Depinde de Drăguș. Eu am spus că pot să-i dau până într-un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Eu vreau, mi-l doresc, dau bani câți nu s-au mai dat în România până acum. Așa cred eu, că merită!”, spunea Becali pentru