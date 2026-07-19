Sport

Denis Drăguș, tot mai aproape de transferul la FCSB. Anunțul făcut de Trabzonspor

FCSB este pe cale să dea marea lovitură din mercato și să-l transfere pe Denis Drăguș (27 de ani). Ce anunț a făcut Trabzonspor despre situația internaționalului român.
Traian Terzian
19.07.2026 | 12:13
Denis Dragus tot mai aproape de transferul la FCSB Anuntul facut de Trabzonspor
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FCSB, aproape de lovitura verii: transferul lui Denis Drăguș (27 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Întors după împrumutul la Gaziantep, Denis Drăguș nu va rămâne la Trabzonspor, deși mai are doi ani de contract. Atacantul este dorit insistent de Gigi Becali, iar transferul are șanse foarte mari să se realizeze.

FCSB, pas uriaș pentru transferul lui Denis Drăguș

După ce în urmă cu o săptămână și-a dat acordul pentru a veni la FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, mutarea lui Denis Drăguș la formația bucureșteană este tot mai aproape.

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Conform NTV Spor, vicepreședintele clubului Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, a anunțat că formația turcă se va despărți în această vară de cinci jucători, iar unul dintre numele rostite este cel al internaționalului român.

Oficialul grupării turce a anunțat că în aceste momente au loc negocieri pentru despărțirea de Drăguș, însă nu a precizat dacă este vorba despre un transfer sau o reziliere a contractului de comun acord.

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Ce super contract i-a pregătit Gigi Becali lui Drăguș

Pentru a putea ajunge la fosta campioană a României, FANATIK a aflat că Denis Drăguș este dispus să renunțe la o sumă importantă de bani. Mai exact, fotbalistul mai are de încasat trei milioane de euro de la Trabzonspor, dar ar accepta să primească doar jumătate din bani dacă ar deveni jucător liber de contract.

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Gigi Becali este cel care a insistat pentru transferul internaționalului român și i-a făcut o ofertă extrem de atrăgătoare. FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul va avea un salariu de un milion de euro pe an, plus o primă de 500.000 de euro pentru câștigarea titlului și calificarea în grupele Champions League.

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Dacă Drăguș va ajunge la FCSB, există posibilitatea ca antrenorul Marius Baciu să schimbe sistemul de joc. Deși Gigi Becali preferă 4-2-3-1 sau 4-3-3, pentru a-i face loc în echipă noului venit s-ar putea trece la 4-4-2.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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