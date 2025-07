Denis Drăguş, transfer la Istanbul! Impresarul sportivului a anunţat mutarea în direct: “A plecat din cantonament şi va semna!”

Denis Drăguș pleacă de la Trabzonspor, Tânărul atacant schimbă echipa în această vară.

Denis Drăguș semnează cu o nouă echipă din Turcia

În vârstă de 26 de ani, Denis Drăguş a fost adus de Trabzonspor vara trecută de la Standard Liege. , motiv pentru care va fi cedat în această vară.

Deși mai are contract cu Trabzonspor până în 2028, soarta românului a fost decisă. El va evolua în noul sezon sub formă de împrumut la Eyupspor, echipa care a ratat la mustață participarea în cupele europene sezonul trecut.

„Agentul lui Denis Drăguș, Enrico Sposato, mi-a scris: ‘Denis a plecat la Istanbul să semneze cu Eyupspor’. Asta mi-a transmis, exact ce spusese și Șumudică, că sunt negocieri avansate cu Eyup.

Intraseră în impas la un moment dat. Agentul lui mi-a scris că a plecat să semneze la Istanbul cu Eyuspor, formație din primele 6-7”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, detalii despre contractul lui Denis Drăguș la noua echipă

Relația dintre Marius Șumudică și Denis Drăguș este una foarte strânsă. Fostul antrenor al Rapidului a oferit detalii despre contractul pe care atacantul român îl are cu Eyupspor, noua lui echipă, unde „va câștiga peste 1,5 milioane de euro pe an”.

„Este vorba de împrumutul pe un an. Se mai pune ceva la salariu. Peste 1,5 milioane de euro net pe an. Că o fi 100.000-200.000 de euro, are bonusuri foarte bune.

Va câştiga peste 1,5 milioane de euro pe an. Echipă foarte bună, cu bani, care plăteşte la timp”, a dezvăluit Marius Șumudică în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA.

3,5 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș în prezent

3 goluri a marcat în 26 de apariții pentru Trabzonspor