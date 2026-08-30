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Dorit cu mare insistență de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș poate ajunge în sfârșit la echipa latifundiarului din Pipera. Trabzonspor i-a dat undă verde să plece pe final de mercato.

Denis Drăguș, drum liber spre FCSB

După ce FCSB l-a cedat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, echipa pentru care , a rămas fără un atacant de bază. În aceste condiții, Gigi Becali a revenit la principala sa țintă din această vară: Denis Drăguș. Trabzonspor, , îl lasă să plece în cele din urmă.

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Drăguș nu a făcut parte din lotul echipei la niciun meci oficial din acest început de sezon. Deși mai are contract până în vara anului 2028, sunt șanse mari ca înțelegerea să fie reziliată, iar jucătorul să poată negocia și semna oricând și cu oricine își dorește.

„Trabzonspor le-a dat permisiunea jucătorilor Denis Drăguș, Batista Mendy, John Lundstram și Cihan Canak să-și găsească echipe”, au transmis jurnaliștii turci de la despre internaționalul român pe care Trabzonspor îl cumpăra în 2024 de la Standard Liege pentru suma de 1,7 milioane de euro.

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Salariul cu care Gigi Becali îl așteaptă pe Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali anunțase deja public că vrea să îi ofere lui Denis Drăguș aproximativ 1 milion de euro salariu, cu tot cu bonusuri speciale. Giovanni Becali a comentat acest subiect în exclusivitate la emisiunea GIOVANNI SHOW, spunând totul despre , de fapt pentru atacantul român. „Eu cred că 500.000 poate să dea și FCSB. Gigi poate să-i dea un milion cu bonusuri, câștigare campionat, mers în grupe”.

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Celebrul impresar a vorbit apoi despre Denis Drăguș, despre care a avut doar cuvinte de laudă. „Drăguș e mai tehnic decât Bîrligea. Scapă pe contraatac frumos, elegant, știe să dea goluri din poziții dificile!”, a mai spus Giovanni Becali despre internaționalul român.

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