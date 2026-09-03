Telenovela transferului lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB s-a încheiat. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, faptul că atacantul a semnat deja actele și, în următoarele zile, va fi prezentat. Ce clauză va avea fotbalistul în contractul cu noua sa echipă.
Gigi Becali nu vrea să mai aibă emoții în acest sezon de SuperLiga. Patronul fostei campioane a confirmat faptul că, la echipa lui Marius Baciu, vor ajunge în aceste zile 3 noi jucători: Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Despre ultimul mai erau o serie de semne de întrebare. Acestea au fost eliminate joi dimineața.
Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a făcut anunțul cel mare: ”Toate cele 3 transferuri sunt închise. (n.r. și Drăguș?) Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. (n.r. urmează prezentarea celor 3?) Poimâine, cred. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți 3 și gata”, a spus Becali.
Patronul roș-albaștrilor a mai anunțat faptul că vârful de națională va avea o clauză de 4 milioane de euro la FCSB. Clauze le-au fost impuse și lui Korenica și Muhar. ”Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”.
Așadar, Denis Drăguș se întoarce în fotbalul din România, după aproape 7 ani. În 2019, după un sezon bun la Viitorul Constanța (actuala Farul), s-a transferat în Belgia, la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. A mai trecut în carieră pe la Crotone, Genoa, Gaziantep, Eyupspor și Trabzonspor.
Drăguș a bifat și convocări la echipa națională, pentru care a marcat de 7 ori în 28 de selecții. Are o cotă de piață de 2 milioane de euro. În sezonul 2025 – 2026, din postura de jucător împrumutat, Drăguș a jucat 24 de meciuri (câte 12) pentru Eyupspor și Gaziantep. Pentru fosta formație a lui Rădoi a marcat 2 goluri, în Cupă.
În nenumărate rânduri, Gigi Becali a afirmat că Universitatea Craiova este principalul rival al FCSB la titlu în SuperLiga. Întrebat cât de importante sunt cele 3 transferurile, ale lui Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, patronul fostei campioane a răspuns: ”După ce bați pe Argeș cu 5-0 și aduci 3 jucători, înseamnă că întărești echipa.
Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da. Jucam un meci direct cu ei, o echipă de valoare, ne băteau. Craiova are jucători valoroși. Numai cu Craiova ne băteam acolo sus”.