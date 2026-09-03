ADVERTISEMENT

Telenovela transferului lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB s-a încheiat. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, faptul că atacantul a semnat deja actele și, în următoarele zile, va fi prezentat. Ce clauză va avea fotbalistul în contractul cu noua sa echipă.

Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali nu vrea să mai aibă emoții în acest sezon de SuperLiga. Patronul fostei campioane a confirmat faptul că, la echipa lui Marius Baciu, vor ajunge în aceste zile 3 noi jucători: Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Despre ultimul mai erau o serie de semne de întrebare. Acestea au fost eliminate joi dimineața.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, : ”Toate cele 3 transferuri sunt închise. (n.r. și Drăguș?) Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. (n.r. urmează prezentarea celor 3?) Poimâine, cred. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți 3 și gata”, a spus Becali.

Ce clauză are Denis Drăguș la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a mai anunțat faptul că vârful de națională va avea o clauză de 4 milioane de euro la FCSB. Clauze le-au fost impuse și lui Korenica și Muhar. ”Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”.

ADVERTISEMENT

Așadar, , după aproape 7 ani. În 2019, după un sezon bun la Viitorul Constanța (actuala Farul), s-a transferat în Belgia, la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. A mai trecut în carieră pe la Crotone, Genoa, Gaziantep, Eyupspor și Trabzonspor.

ADVERTISEMENT

Drăguș a bifat și convocări la echipa națională, pentru care a marcat de 7 ori în 28 de selecții. Are o cotă de piață de 2 milioane de euro. În sezonul 2025 – 2026, din postura de jucător împrumutat, Drăguș a jucat 24 de meciuri (câte 12) pentru Eyupspor și Gaziantep. Pentru fosta formație a lui Rădoi a marcat 2 goluri, în Cupă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, după transferurile lui Drăguș, Korenica și Muhar: „Acum ne putem bate cu Craiova”

În nenumărate rânduri, Gigi Becali a afirmat că Universitatea Craiova este principalul rival al FCSB la titlu în SuperLiga. Întrebat cât de importante sunt cele 3 transferurile, ale lui Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, patronul fostei campioane a răspuns: ”După ce bați pe Argeș cu 5-0 și aduci 3 jucători, înseamnă că întărești echipa.

Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da. Jucam un meci direct cu ei, o echipă de valoare, ne băteau. Craiova are jucători valoroși. Numai cu Craiova ne băteam acolo sus”.

ADVERTISEMENT