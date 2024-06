Denis Drăguș, transfer surpriză chiar înainte de fluierul de start din Belgia – România: „E un club care va juca în cupele europene”

Denis Drăguș este . Anunțul a fost făcut de impresarul Florin Manea, . Atacantul român în vârstă de 24 de ani a impresionat în meciul cu Ucraina, scor 3-0.

Denis Drăguș, transfer chiar înainte de fluierul de start din Belgia – România: „E un club care va juca în cupele europene”

în tricoul lui Gaziantep. Adus în Turcia de Marius Șumudică, atacantul în vârstă de 24 de ani a atras privirile unor cluburi de top. Cireașa de pe tort a fost prestația din meciul România – Ucraina, scor 3-0, în prima etapă de la EURO 2024, când fotbalistul a reușit să marcheze.

Florin Manea, unul dintre impresarii care au intermediat trecerea lui Denis Drăguș de la Standard Liege la Trabzonspor, a spus că jucătorul s-a înțeles cu clubul turc, chiar înainte de fluierul de start al lui Szymon Marciniak din Belgia – România.

„Să ne înțelegem, Trabzon e o echipă mare în Turcia. L-au dorit mult. Nu era ok să aștepte. E un club la care va juca în cupele europene. Oferta financiară e foarte bună.

Niciodată nu știi. Eu cred că Denis și cu mine am făcut o alegere bună. Dacă va pleca de la Trabzon, o va face după ce va scrie și acolo istorie. Oamenii îl vor iubi”, a declarat Florin Manea, potrivit .

Trabzonspor va evolua în preliminariile UEFA Europa League în sezonul 2024/2025

Ce salariu are Denis Drăguș la noua echipă

În urmă cu 4 zile, Florin Manea a declarat în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK LA EURO că Trabzonspor a plătit suma de 1,7 milioane de euro, plus bonusuri celor de la Standard Liege în schimbul lui Denis Drăguș.

De-a lungul sezonului 2023/2024, Drăguș a fost împrumutat de belgieni la Gaziantep, iar după turneul final din Germania, internaționalul român s-ar fi întors în Belgia. Atacantul va avea un salariu anual de 1.5 milioane de euro la Trabzonspor.

“Transferul lui a fost de 1.7 milioane de euro plus niște bonusuri. E foarte bine pentru Trabzonspor, dar el era și în ultimul an de contract. Are un pic mai mult de 1.5 milioane de euro salariu pe an.

Cu bonusuri poate să ajungă și la 2 milioane de euro pe an”, a spus Florin Manea, la FANATIK LA EURO. Cotat la 4 milioane de euro, Denis Drăguș a adunat 12 apariții și a marcat 3 goluri în tricoul naționalei României.